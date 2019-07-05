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الجامعة العربية ترحب بالاتفاق السوداني حول تشكيل الحكومة

منذ 3 ساعات

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القاهرة – رحبت الجامعة العربية ، بالاتفاق الذي تم الإعلان عنه اليوم الجمعة في الخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي وحكومة الكفاءات المستقلة لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وثمن الامين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط في بيان الروح الإيجابية البناءة والمرونة التي تحلى بها المجلس العسكري وقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير وكافة الحركات السياسية والمدنية والتي أفضت إلى الوصول إلى هذا التوافق السوداني الهام حول ترتيبات وهياكل المرحلة الانتقالية لتمكين السودان من عبور الصعاب التي تواجه البلاد.
وعبر أبو الغيط عن ثقته في قدرة الأطراف السودانية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي في البلاد والوصول بها إلى بر الأمان. –(بترا)

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