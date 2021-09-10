آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسيالعرب والعالم

“الجامعة العربية” ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

منذ ساعة واحدة
منظر عام من العاصمة اللبنانية بيروت
منظر عام من العاصمة اللبنانية بيروت

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

القاهرة – رحبت الجامعة العربية بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد حالة الانسداد السياسي التي امتدت ما يزيد عن ثلاثة عشر شهرا.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة، ان آمال اللبنانيين معقودة على تشكيل تلك الحكومة والخطوات الاصلاحية التي ستتخذها ضمن صلاحياتها الدستورية بما يسهم بتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والانسانية التي يواجهها الشعب اللبناني. وأشار المصدر إلى أن الجامعة العربية مستمرة في دعم لبنان في جميع استحقاقاته للخروج من الوضع الصعب الحالي إلى وضع أكثر استقراراً يستعيد فيه لبنان عافيته وتوازنه. –(بترا)

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock