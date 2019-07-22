الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بإجبار اسرائيل على وقف جرائمها

القاهرة- طالبت الجامعة العربية بتدخل المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية لإعمال قواعد القانون الدولي بإجبار اسرائيل على وقف جرائمها ضد الفلسطينيين ومساءلتها ومحاسبتها عليها. جاء ذلك تعقيباً على جرائم الهدم بوادي الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس، معتبرة أن ما يجري في القدس ما هو إلا جريمة حرب وتطهير عرقي وجريمة تهجير قسري رسمي، بل الأخطر في سلسلة هذه الجرائم المتواصلة منذ عقود.-(بترا)