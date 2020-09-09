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الجامعة العربية: رفض عربي للتدخلات التركية والإيرانية في الشؤون العربية

منذ ساعة واحدة
الجامعة العربية

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القاهرة- أكدت الجامعة العربية أن هناك رفضاً عربياً واضحاً للتدخلات التركية والإيرانية في الشؤون العربية.
وأشار السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في مؤتمر صحفي بمقر الجامعة عقب اختتام اجتماع الدورة العادية ال154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي عقد اليوم عبر الفيديو برئاسة دولة فلسطين أن قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم تعكس ضيقاً عربياً شديداً من تدخل الجانبين التركي والإيراني، في الشأن العربي عامة وشؤون بعض الدول العربية تحديداً.
وقال إن هذه التدخلات أصبحت أمراً معيبا ويبنغي العمل على وقفها ، وهناك رفض ومقاومة عربية جادة لهذا النوع من التدخل، وإدراك عربي كبير لمخاطر هذا التدخل وحتى لا تتحول الدول العربية التي يوجد فيها مشكلات لساحة للتناحر على حساب العرب ومصالحهم.

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