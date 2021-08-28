الجامعة العربية: نتضامن مع لبنان في أزمته

القاهرة- أكدت الجامعة العربية تضامنها مع لبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في أزمته الحالية.

وأعرب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في تصريح صحفي عن تضامن الجامعة مع لبنان ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في الأزمة التي يمر بها حاليا.

وقال إن الإسراع في تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تنفيذ الإصلاحات اللازمة بشكل فوري سيمكن المجتمع العربي والدولي من الانخراط بفعالية في انقاذ لبنان ودعم الشعب اللبناني للخروج من هذا النفق المظلم.

وتمنى أبو الغيط التوفيق لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في معالجة العقبات أمام تشكيل الحكومة.