الجامعة الهاشمية تفتتح أكبر وأحدث كلية صيدلة في منطقة الشرق الأوسط

حسين الزيود

الزرقاء – افتتح رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور كمال الدين بني هاني، مبنى كلية العلوم الصيدلانية الذي يعد الأكبر والأحدث في منطقة الشرق الأوسط، بحضور نائب رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور كايد أبو صفية وعمداء كليات الجامعة وأعضاء الهيئة الاكاديمية والإدارية.

وقال بني هاني ” نحتفل بافتتاح أكبر واحدث صرح علمي من نوعه لكلية العلوم الصيدلانية في منطقة الشرق الأوسط و دون استدانة أو عجز مالي” لافتا إلى أن البناء ممول بالكامل من موازنة الجامعة وهو من نتاج الوفرة المالية التي حققتها الجامعة من خلال حسن إدارة الموارد.

وبين أن المبنى، صمم وفق أفضل التصاميم العمرانية العالمية المعتمدة على مفاهيم البناء المستدام لاعتماده على الطاقة المتجددة والحصاد المائي، فضلا عن كونه صديقا لذوي الإعاقة حيث تتوفر فيه كافة التسهيلات لهم.

وأوضح أن ” كلية العلوم الصيدلانية في نشأتها، كانت نموذجا وطنيا مميزا، لا يهدف للتفوق الاكاديمي فحسب، بل الى الريادة و الابداع في مواكبة التطور التخصصي” مشيرا إلى أن ، الأردن يتميز بالصناعات الدوائية المتطورة التي تدر على الاقتصاد الأردني حوالي (1.5) مليار دينار سنويا، اضافة الى كونه أحد المراكز الإقليمية لكبريات شركات الأدوية العالمية.

وقال إن الجامعة سعت الى تلبية حاجة المجتمع من خلال مسارات متخصصة بالصيدلة الصناعية و الصيدلة الادارية،إذ تنفرد الجامعة الهاشمية على المستوى الوطني و الاقليمي بهذه المسارات الرائدة والمتخصصة والتي انبثقت من خلال حوارات شملت جميع القطاعات ذات الصلة للخروج بهذا النموذج المميز لكلية العلوم الصيدلانية”.

وثمن عميد كلية العلوم الصيدلانية الدكتور نزار الزعبي خلال الافتتاح دور من ساهم في إنجاز هذا المبنى. خصوصا رئيس الجامعة ونائبه الدكتور كايد أبوصفية، والدكتور شاهر ربابعة. لافتا إلى أن مساحة المبنى تبلغ حوالي (22) ألف متر مربع ويتكون من (50) مختبر في مجالات تدريسية وبحثية، و(20) قاعة صفية متعددة السعات تتراواح سعاتها بين (70-100) طالبا منها اثنتان تتسعان لـ(200) طالبة وطالبا، ومسرح ذو سعة كبيرة مجهز بأحدث الخدمات من الصوتيات والمرئيات، فيما بلغت كلفة البناء (16) مليون دينار ممول من ميزانية الجامعة الهاشمية بالإضافة إلى 7 ملايين دينار لغايات تجهيز المختبرات والأثاث والتجهيزات والمعدات التعليمية والبحثية،فضلا أن المبنى مزود تزويد كاملا بالطاقة الشمسية من خلال المظلات لمواقف السيارات والتي تبلغ قدرتها (375) كيلو واط/ساعة.

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