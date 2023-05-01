الجامعة الهاشمية تفصل 42 طالبًا بعد مشاجرة الخميس

فصلت الجامعة الهاشمية 42 طالبًا بعد المشاجرة التي حدثت الخميس الماضي، بين عدد من الطلبة بالقرب من الحرم الجامعي، وفق بيان صحفي صدر عن الجامعة.

وقالت الجامعة في بيانها، إنها عقدت اللجان المتخصصة عدة اجتماعات استمرت أيام الخميس والسبت والأحد، نتج عنها قرار بفصل ٤٢ طالباً ممن ثبت مشاركتهم في المشاجرة أو حرضوا عليها، وذلك استنادا إلى المادة ١٢ من نظام تأديب الطلبة. وقد جاء هذا القرار حرصاً من إدارة الجامعة على سلامة الطلبة وسمعة التعليم الجامعي في أردننا الغالي وردعا لكل من تسول له نفسه بالمساس بمقدرات الوطن.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور فواز العبدالحق الزبون، أن الجامعة ماضية ومستمرة في الحفاظ على بيئة جامعية آمنة ومحفزة لتعزيز القيم الإيجابية داخل الحرم الجامعي ومن ثم المجتمع بعيدا عن التعصب والعنف، وإثراء دور الجامعة في تنمية المجتمع ورقيّه وتوفير بيئة جامعية آمنة ورافدة للوطن، وضمان بيئة مناسبة للتميز الأكاديمي.

ومن جهته، أكد عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور صادق الشديفات أن الجامعة تعاملت بعدل وشفافية في تطبيق وإنفاذ الإجراءات التأديبية وفقا للأنظمة والتعليمات وبما يتسق مع ترسيخ مفهوم سيادة القانون، وبين أنه يحق للطالب التظلم إلى رئاسة الجامعه خلال ١٥ يوماً من تاريخ القرار.