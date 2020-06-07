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الجامعة الهاشمية وهواوي تتفقان على الإسراع بتنفيذ مشروع الحرم الجامعي الذكي

منذ ساعة واحدة
مدخل الجامعة الهاشمية- (أرشيفية)

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الزرقاء– بحث رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، خلال لقائه اليوم الأربعاء، نائب رئيس شركة هواوي، إدريس سليمان، والوفد المرافق له، تسريع إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الحرم الجامعي الذكي والشبكة اللاسلكية (واي فاي)، وفقاً لأحدث المواصفات العالمية.
كما تم مناقشة تنفيذ مشروع أكاديمية هواوي في الجامعة، بحيث تمنح شهادات معتمدة موضوعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة التي تشمل الجيل الخامس من الاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية وغيرها من التقنيات المتقدمة، التي تقدم خدمات التدريب للطلبة وأبناء المجتمع المحلي والعاملين في الجامعة.
ويتضمن مشروع الحرم الجامعي الذكي تسعة أنظمة إلكترونية متقدمة تشمل: التعليم الإلكتروني، والاتصال المرئي عن بعد أو الحضور عن بُعد، بحيث يتمكن الطالب من حضور المحاضرة من داخل القاعة الصفية أو خارجها، واللوح الذكي الذي يمكن الطالب من تسجيل المحاضرات كاملة، إذ يمكن مراجعتها في أي وقت لاحق، وأنظمة الحماية والأمان والدخول إلى الحرم الجامعي والقاعات الصفية والحضور والغياب الإلكتروني، وعمل الإنارة الذكية.
ويشمل المشروع تغطية منظومة “واي فاي” بسرعة عالية وموثوقية عالية وآمنة مما يسهل عملية تلقي المساقات الإلكترونية في الجامعة، إذ تعزز هذه المنظومات من التفاعل الطلابي، سواء داخل الغرفة الصفية أو خارجها، وتتسم بمنظومة مراقبة شاملة لممتلكات الجامعة وتتبع موقعها.
بترا

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