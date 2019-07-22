الجبارين يتخطى أولى نزالاته ببطولة العالم للمواي تاي بالضربة الفنية القاضية

عمان – الغد – نجح لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي، عبدالله الجبارين، في تحقيق الفوز بأولى نزالاته ببطولة العالم للمواي تاي، والتي تستضيفها العاصمة التايلاندية “بانكوك” وتستمر يوم 29 تموز (يوليو) الحالي.

وتمكن “الجبارين” من تحقيق الفوز في نزال دور الـ 16 لوزن 81 كغم ضمن فئة تحت 23 عاماً، وجاء على حساب لاعب الصين تايبيه، جاو سيون سيو، بالضربة الفنية القاضية.

وأشاد مدرب المنتخب الوطني، ياسر أبو صفية، بالمستوى الذي قدمه عبدالله الجبارين في أولى نزالاته، متمنياً له التوفيق في نزاله المقبل، والذي سيجمعه مع اللاعب الفلسطيني خالد أبو هزاع يوم الخميس المقبل.

وتستكمل يوم غد الثلاثاء المشاركة الأردنية في بطولة العالم، حيث سيواجه مهند تيسير اللاعب السويدي كيني هونغ في دور الـ 16 لوزن 67 كغم، في ما سيلتقي سيف زقزوق مع الفرنسي سفياني ميدار في دور الـ 32 لوزن 60 كغم، وسيقابل عبدالرحمن السراديح اللاعب التشيكي ستيبان جوبا في دور الـ 16 لوزن تحت 71 كغم.