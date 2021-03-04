الجبالي الأكثر استشهادا على قاعدة بيانات سكوبس Scopus في جامعة اليرموك

اربد – الغد – احصائيات قاعدة بيانات ” سكوبس “ Scopus على أن نائب عميد كلية الصيدلة الدكتور علاء الجبالي، احتل المرتبة الاولى في الأبحاث الأكثر استشهادا على قاعدة البيانات هذه في جامعة اليرموك.

و نشر الجبالي ما يزيد عن مئة بحث في مجلات علمية عالمية محكمة، كما وأنه عضو في اكثر من مجموعة بحثية على مستوى العالم.

كما وأنه حاصل على درجة الدكتوراة في التقنيات النانوية من جامعة ايست انغليا في المملكة المتحدة، وعمل ابحاث ما بعد الدكتوراة في جامعة أكسفورد.

يذكر أن “سكوبس” هي قاعدة بيانات تحتوي على ملخصات ومراجع من مقالات منشورة في مجلات أكاديمية محكمة، تغطي تقريبا 22 ألف عنوان من أكثر من خمسة آلاف ناشر، منها 20 ألف مجلة يتم تقييمها بواسطة خبراء في التخصصات العلمية والتقنية والطبية والاجتماعية المختلفة.