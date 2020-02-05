الجبالي يبحث مشاكل قطاع السيارات والآليات مع “حرة الزرقاء”

عمان –الغد – حمل ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي إلى المنطقة الحرة في الزرقاء حزمة من المقترحات والحلول للعديد من لمشاكل والتحديات التي تواجه العاملين بالقطاع، وذلك خلال اجتماع جمعه بمسؤلي المنطقة اليوم.

وحضر الاجتماع مدير عام المناطق الحرة بالوكالة عبد الحميد غرايبة و مدير جمرك المنطقة الحرة الزرقاء احمد العرمان ومدير المنطقة الحرة الزرقاء جعفر سليمان وامين صندوق نقابة تجار السيارات حمزة ابو الراغب

ومن بين الاقتراحات التي حملها الجيالي اعادة النظر برسوم الخدمات على البضائع بالمنطقة الحرة في ظل الأوضاع الاقتصادي الصعبة التي يعاني منها التجار.

كما اقترح الجبالي استيفاء ضريبة الدخل من قبل المناطق الحرة بحيث يتم استيفاؤها من البائع وليس من المشتري واهمية الربط الالكتروني بين اتحاد شركات التامين والمنطقة الحرة الزرقاء لتفادي فرض غرامات تأخير تأمين البضائع والمركبات والعمل على تسليم صاحب المعاملة وصل باستلام المعاملة يثبت تاريخ الاستلام لحين الربط الالكتروني.

وتتضمن المقترحات ايضا، بحسب الجبالي، تسهيل اجراء تنظيم البيانات وسند الاخراج الذي يتيح اخراج البضائع الى السوق المحلي والعمل على تاهيل هنجر رقم 9 والسماح لمستوردي قطع غيار المركبات المستعملة استخدامها وتوفير المرافق الخاصة والمناسبة كبديل للساحة الحالية اضافة الى ضرورة التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية لمكافحة ظاهر التسول بالمنطقة الحرة.

وتشمل المقترحات تصوير المركبات حال وصولها الى المعابر البرية والبحرية بحيث يتم ارفاق الصور في الملف الجمركي للحد من ظاهرة الغش و عدم الافصاح عن الحالة الحقيقية للمركبة.

خلال اللقاء وعد الحضور من الجهات ذات العلاقة بدراسة امكانية ما ورد من مطالب من قبل غرفة تجارة الاردن فيما يتعلق بالمنطقة الحرة بالزرقاء.

واشاد الجبالي خلال اللقاء بالجهود التي يبذلها موظفي ومدير عام المناطق الحرة بالوكالة ودائرة الجمارك لتسهيل عمليات التجارة داخل منطقة حرة الزرقاء والحرص على دراسة المطالب التي قدمها للغرفة والسعي للاستجابة لها.