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الجبالي يطالب بشمول فئات من المركبات بحزم تحفيز الاقتصاد

منذ ساعة واحدة

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عمان-الغد- طالب ممثل قطاع السيارات والاليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن سلامة عطا الجبالي الحكومة ضرورة شمول مركبات النقل المشترك (الفان ،إلبك اب) ضمن حزمة تحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وبين الجبالي في بيان صحافي ان حزمة تحفيز الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة الاسبوع الماضي فيما يتعلق بالمركبات لم تشمل هذه الفئة من المركبات ضمن بند التعرفة الجمركية (8704 و 8702) بقرار تعديل نسب الاستهلاك.
وشدد الجبالي على ضرورة الابقاء على النسبة الجمرك لمركبات الهايبرد عند 30 % وعدم رفعها مع بداية العام المقبل.

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