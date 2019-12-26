الجبهة الباردة تقترب من المملكة.. وتوقع كميات كبيرة من الأمطار

عمان- الغد- قال موقع “طقس العرب” إن الجبهة الهوائية المرافقة للمنخفض الجوي الذي يتمركز حاليا فوق جزيرة قبرص بقيم ضغط 1002 ميليبار، من سواحل فلسطين ولبنان وسورية وتتحرك شرقا نحو المملكة خلال الساعات القادمة.

وأضاف “طقس العرب” أن الجبهة الهوائية الباردة ستعبر أجواء المملكة اعتبارا من ساعات ظهيرة اليوم و انطلاقا من المنطقة الشمالية، ثم تدريجيا نحو المنطقة الوسطى والجنوبية خلال ساعات المغرب والليل حيث تهطل زخات الأمطار الغزيرة التي تترافق بالبرد و الرعد احيانا.

يُذكر أن المنخفض الجوي الحالي تم تصنيفه على انه من الدرجة الثالثة وهي درجة المنخفض الجوي عالي الفعالية، ويترافق بهبوب رياح قوية تلامس سرعة هباتها حاجز 100 كلم/ساعة وايضا هطول لكميات كبيرة من الامطار خاصة على المنطقة الشمالية والوسطى.