الجبور أمينا عاما لوزارة الشباب والنجداوي مفوضا في هيئة تنظيم قطاع الطاقة

عمان- الغد- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تعيين حسين سالم الجبور امينا عاما لوزارة الشباب وتعيين عماد محمد النجداوي مفوضا في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وجاء تعيين الجبور والنجداوي في هذين المنصبين بعد حصولهما على اعلى النتائج بين جميع المتقدمين لهاتين الوظيفتين بحسب الاختبارات التي اجراها ديوان الخدمة المدنية ومقابلات اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية .

واستند التعيين الى احكام المادة 9 / ب من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019 وتعديلاته التي اعتمدت مبدأ التنافس وصولا الى الاحقية والكفاءة كمعيار رئيس لإشغال الوظائف القيادية .

–(بترا)