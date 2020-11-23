الجبور: توجه لايجاد جدول زمني واضح لإدخال خدمات الجيل الخامس

إبراهيم المبيضين

عمّان – أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور يوم امس اهمية إدخال خدمات الجيل الخامس لسوق الاتصالات الاردنية وذلك لما تحمله هذه التقنية من سرعات وسعات عالية للاتصال بشبكة الانترنت ما يمثل بنية تحتية اساسية تعد بفرص كبيرة في مضمار التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي.

وقال الجبور في تصريحات صحافية لـ “الغد” ان الهيئة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى وضع جدول زمني واضح لإدخال خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس إلى سوق الاتصالات المحلية وذلك ضمن معايير الاتحاد الدولي للاتصالات لخلق بيئة تنموية تكاملية محفزة لجميع القطاعات.

واشار إلى ان تكنولوجيا وشبكات الجيل الخامس ليست مثل الشبكات والاجيال السابقة مثل الجيل الثالث والجيل الرابع اذ انها تحتاج إلى وقت اطول في البناء والتشغيل، كما ان اجهزة الهواتف المشغلة والداعمة لها ليست مستقرة ومنتشرة بعد حيث ان الهواتف الحالية المستخدمة للاجيال الحالية لا تدعم معظمها الجيل الخامس.

وتوقع الجبور ان يكون اول دخول لخدمات الجيل الخامس في العام 2023 وفقا للجدول الزمني الذي تعتزم وضعه بالشراكة مع الشركات العاملة في سوق الاتصالات المحلية، حيث سيكون او طرح لهذه الخدمات في المناطق ذات الجدوى الاقتصادية، لافتا إلى ان شبكات الجيل الخامس لن تكون شبكات ومنصات اتصالات تقليدية تدعم خدمات الصوت فقط، ولكنها ستكون منصات اقتصادية تتيح خدمات وتطبيقات في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمياه والصناعة وغيرها”.

وفي التفاصيل اكد الجبور ان الهيئة ” تؤمن بأهمية إدخال خدمات الجيل الخامس للسوق الأردنية لما تحمله من ممكنات وفرص تنموية لمختلف القطاعات وأهمها التعليمية والصحية والصناعية والزراعية وغيرها”.

واضاف ان الهيئة تعمل حاليا مع الجهات المعنية على دراسة إعادة توزيع الترددات وتنظيمها وخاصة التي من الممكن استخدامها في الجيل الخامس وتطوير الأطر التنظيمية الخاصة بها، كما قامت الهيئة بعقد عدة ورشات تدريبية بخصوص الجيل الخامس والتحول الرقمي والمشاركة في ندوات عالمية متخصصة حول آخر ما يستجد من تكنولوجيا الجيل الخامس بغية بناء القدرات الفنية والتنظيمية.

وعن الخطوات المقبلة قال الجبور ان هناك توجها للتوصل إلى جدول زمني واضح لإدخال خدمات تنكنولوجيا الجيل الخامس ضمن معايير الاتحاد الدولي للاتصالات لخلق بيئة تنموية تكاملية محفزة لجميع القطاعات.

واكد انه: “تم طرح الموضوع على الشركات لغايات وضع جدول زمني للبدء في إدخال خدمات الجيل الخامس في المناطق ذات الجدوى الاقتصادية في البدايات”.

وقال ان شبكات وخدمات وتكنولوجيا الجيل الخامس تعمل على خلق بيئة تنموية تكاملية محفزة لجميع القطاعات والمساهمة في إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع مركز الأردن التنافسي لتكنولوجيا الأعمال والتحول الرقمي وبيئة الأستثمار والتجارة ككل.

وكان الجبور اكد في وقت سابق لـ ” الغد” ان الهيئة عملت على تجهيز خطة رقمية مكونة من 50 مليون رقم لاستيعاب خدمات الجيل الخامس لهذه الخدمة التي سيرتبط بها أشياء وأجهزة إلى جانب المستخدمين، وخصوصا أنها ستدعم مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وإنترنت الأشياء.

وكان مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قرر العام الحالي الموافقة على اعتماد تعديلات خطة الترقيم الوطنية وتعليمات حجز وتخصيص السعات الرقمية لمواكبة التطورات التكنولوجية الكبيرة التي حدثت في عالم الاتصالات ويسهل دخول خدمات الجيل الخامس إلى السوق الأردني.