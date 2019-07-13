الجبور: خطة رقمية استعدادا لدخول الجيل الخامس – فيديو

إبراهيم المبيضين

عمان– أكد رئيس مجلس المفوضين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور، أن الهيئة تعمل حاليا على إيجاد وتجهيز المتطلبات والبيئة المناسبة والتحضير التنظيمي لاستيعاب خدمات الجيل الخامس في السوق المحلية، موضحا أهمية هذه الخدمة بسرعاتها العالية في خلق منصة اقتصادية تدعم التحول الى الاقتصاد الرقمي ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة.

وقال الجبور، في لقاء صحفي مع “الغد”: “إن العمل والتجهيز للجيل الخامس يشملان توفير الطيف الترددي بالعمل مع الجهات ذات العلاقة، وتجهيز الخطة الرقمية للجيل الخامس”، مشيرا الى العمل مع الحكومة لدراسة شمولية يمكن من خلالها تحفيز القطاع ومساعدته على تبني هذا الجيل من الاتصالات الذي من المتوقع أن يبدأ العمل تجاريا به على مستوى العالم في العام 2021.

توقع دخول الجيل الخامس بعد أربعة أعوام

وأكد الجبور أن هناك توجها من أعلى المستويات في الحكومة لإدخال الخدمة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار فيها وتقديمها للمواطن الأردني، متوقعا دخول الخدمة الى الأردن في العام 2023 أو 2024، لافتا الى أن الأردن يسعى ليكون سباقا في تبنيها وإدخالها مثلما كان سباقا في إدخال الجيل الرابع.

وقال “إن شبكات الجيل الخامس ما تزال في طور الدراسة والتجريب في المرحلة الحالية على المستوى العالمي”، مؤكدا أن أسواق المنطقة لم تبدأ بإدخال الخدمة تجاريا وعلى نطاق واسع بعد؛ حيث ما تزال أجهزة هذه التكنولوجيا أيضا غير مستقرة”.

وأكد أن الهيئة، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ستعمل على توفير ترددات الجيل الخامس قبل نهاية العام الحالي، فيما جرى العمل على تجهيز خطة رقمية مكونة من 50 مليون رقم لهذه الخدمة التي سيرتبط بها أشياء وأجهزة الى جانب المستخدمين، وخصوصا أنها ستدعم مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وإنترنت الأشياء.

وقال “إن شبكات الجيل الخامس لن تكون شبكات ومنصات اتصالات تقليدية تدعم خدمات الصوت فقط، ولكنها ستكون منصات اقتصادية تتيح خدمات وتطبيقات في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والمياه والصناعة وغيرها”.



وكانت فترة إدارة الدكتور غازي الجبور الأولى للهيئة قد انتهت في 28 حزيران (يونيو) الماضي، وقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا بالتجديد له فترة ثانية ولأربعة أعوام مقبلة.

وحول التجديد ورؤيته للقطاع في المرحلة المقبلة، قال الجبور “بمثل التصميم والإرادة على الإنجاز والبناء، سوف نستمر في المرحلة المقبلة بالرؤية نفسها لتطوير القطاع ودعم نموه وتنافسيته وتقديم خدمات الاتصالات الأفضل للمواطن بجودة عالية، وبالعمل بتناغم وتنسيق بين الموظفين في الهيئة بروح الفريق الواحد”.

50 خدمة إلكترونية داخل الهيئة

وبخصوص تقديم خدمات الكترونية في الهيئة، أكد الجبور أن الهيئة تعمل على قدم وساق لتكون جميع خدماتها المقدمة لفئات الأفراد والمؤسسات والمستثمرين إلكترونية بالكامل مع نهاية العام الحالي.

وقال “إن الهيئة تعمل على تحسين إجراءات خدماتها التي تقدمها لقطاعي الأفراد والشركات وأتمتة هذه الخدمات في طريق تحويلها الى إلكترونية؛ حيث يجري العمل على أكثر من 50 خدمة إلكترونية مع الحرص على توفير خدمات الدفع الالكتروني لكل هذه الخدمات حتى تكون مكتملة (من الألف الى الياء)”.

وأشار الى أن الهيئة ستوفر خدمات الدفع الالكتروني لهذه الخدمات عبر “اي فواتيركم” وغيرها من منصات وخدمات الدفع الالكتروني.

وقال “إن الهيئة تعمل على إطلاق خدمة تقديم طلبات الحصول على الموافقات النوعية إلكترونيا بشكل تجريبي، كما أن الهيئة تعمل على إنجاز نظام مراسلات الكتروني للتواصل داخليا بين موظفيها والإداريين”.

وأكد أن عملية التحول الالكتروني داخل الهيئة بعيدا عن الورق هي نتاج جهد ذاتي من كادر الهيئة بالاعتماد على برامج متقدمة.

وكانت الهيئة انضمت، العام الماضي، الى نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً (إي فواتيركم) لتوفر هذه الأداة للدفع في خدماتها الالكترونية.

قرارات حجب التطبيقات ليست تعسفية

وبخصوص حجب هيئة الاتصالات، الأسبوع الماضي، خمسة من تطبيقات النقل الذكي غير المرخصة وحجب لعبة “الببجي”، قال الجبور “بشكل عام، لا نقوم بحجب أي تطبيقات تعسفيا أو بدون مبرر، فقرارات الحجب الأخيرة بنيت على سند قانوني وبدراسات قامت عليها الهيئة، وخصوصا على استخدام تطبيقات الألعاب”.

وأوضح أن مبرر حجب تطبيقات النقل الذكي جاء لأنها غير مرخصة؛ حيث لا يجوز أن يمارس أي مواطن أو أي جهة خدمات النقل بدون تصريح رسمي، لأنه في هذه الحالة يعد تعديا على حقوق أشخاص وجهات قامت بالترخيص.

وعن حجب لعبة “الببجي” القتالية، قال الجبور “إن حجبها جاء مراعاةً للمصلحة الوطنية، وذلك بعد تلقي الهيئة العديد من الملاحظات والشكاوى من قبل عدد كبير من المواطنين وبعض الجهات المعنية حول التأثير السلبي لهذه اللعبة وضرورة اتخاذ إجراء سريع بحجبها تجنباً لتأثيرها السلبي على مستخدميها”، لافتا الى أن دراسات الهيئة كشفت أن استخدامها لا يقتصر فقط على الصغار ولكن هناك فئات عمرية كبيرة أصبحت مدمنة عليها.

وأكد أن الدستور في إحدى مواده وضع مسؤولية على الجهات المعنية لحماية النشء، كما أن قانون الاتصالات وضع مسؤولية على الهيئة لحماية المستفيدين من خدمات الاتصالات، ولذا تم الوصول الى قرار حجب لعبة “الببجي”، وخصوصا مع صدور تقرير عن منظمة الصحة العالمية “WHO” الذي صنف هذه اللعبة بأنها عنيفة تؤدي الى الإدمان والانغلاق الاجتماعي وأن الأطفال الذين يلعبون مثل هذه الألعاب يعتبرون أكثر عنفا من أقرانهم وهم أكثر عرضة لزيادة الأفكار والسلوكيات العدوانية.

جودة خدمات وشبكات الاتصالات

وبخصوص تغطية شبكات الاتصالات وجودة الخدمات، قال الجبور “إن الهيئة وظفت أحدث الأنظمة العالمية لمتابعة ومراقبة جودة الخدمات؛ حيث كانت الهيئة أول جهة في الشرق الأوسط توظف المعلومات الذكية Crowdsourcing لتقييم جودة الشبكات، فضلا عن قيامها بجولات ميدانية في جميع محافظات المملكة”.

وأضاف الجبور “أن الاتحاد الدولي للاتصالات اعتمد التوصية الأردنية E.806 الخاصة بأجهزة الفحص”، لافتا الى أسبقية الهيئة وريادتها كأول جهة تطور نظام تقديم التقاير الخاصة بالجودة بشكل الكتروني “MENA TRACK REPORTING”.

وعن أبرز إنجازات ومشاريع الهيئة خلال الأعوام الأربعة الماضية، قال الجبور “إن الهيئة حازت جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، وجائزة “أفضل إنجاز”، وجائزة أفضل رئيس تنفيذي للعام 2018”.

وأشار الى استضافة الهيئة فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للفريق العربي الدائم للطيف الترددي 2018، ورئاسة الشبكة العربية 2016-2017، وتوقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتدريب الموظفين المؤهلين، كما أنجزت أول مشروع لإنترنت الأشياء.

وقال الجبور “إن الهيئة تمكنت من افتتاح مكاتب خارجية لها في مطار الملكة علياء الدولي، جمرك العقبة، جمرك عمان، لخدمة المستثمرين والأفراد في هذه الأماكن، وذلك لتدعيم الاستثمار والتسهيل على الناس وتوفير الوقت والجهد، كما قامت الهيئة باستحداث قاعة خدمة المراجعين في 2017، تدشين المركز المتخصص لمراقبة جودة خدمات الاتصالات ومحطات البث الإذاعي، كما عملت الهيئة على إبرام اتفاقية تعاون مع هيئة تنظيم الطيران المدني لتنظيم رخص الترددات الخاصة بالمحطات الراديوية للطائرات، واتفاقية خدمات استشارية لغايات تسجيل مدارات ساتلية للمملكة في الاتحاد الدولي للاتصالات”.

وأشار الجبور الى أن الهيئة، خلال الأشهر والأعوام القليلة الماضية، قامت على تنفيذ تجربة فنية متخصصة حول تقنية الاتصالات اللاسلكية الضوئية (Li-Fi)، ونفذت في العام 2016 في السوق المحلية جائزة المشغل الأفضل 2016 لتحفيز المشغلين على المنافسة في مجال الجودة، كما عملت الهيئة على رعاية تجربة فنية لنقل الإنترنت عن طريق شبكات الكهرباء 2019.

دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي

وأكد الجبور أن الهيئة، في كل توجهاتها، تدعم التحول الرقمي في الأردن، والمساهمة في تنفيذ مبادرة ريتش 2025، التي تسعى في أطرها العامة الى أن يكون اقتصاد الأردن رقمياً بحلول العام 2025 لتمكين الأفراد والقطاعات والشركات من تطوير أعمالها بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، من خلال رقمنة القطاعات الرئيسية باستخدام نماذج التحول التقني الجديدة في قطاعات الصحة والطاقة النظيفة، والتعليم، والمالية، والنقل، والاتصالات والأمن، وغيرها من القطاعات.

وقال الجبور “إن الهيئة تسعى من خلال مهامها ومسؤولياتها المنصوص عليها في قانون الاتصالات الى توفير البيئة التنظيمية التي تنهض بقطاع الاتصالات وتنظيمه وتوفير بنى تحتية مناسبة للاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية الآخذة بالنمو والانتشار”.

دعم التوثيق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية

وأشار الجبور الى أن الهيئة عملت في الأعوام الماضية على تجهيز بيئة مناسبة لمنظومة التوثيق الإلكتروني؛ حيث أقرت الهيئة في العام 2018 التعليمات الناظمة لترخيص واعتماد وتنظيم أعمال الجهات الراغبة بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني وتقديم الخدمات المتعلقة بها في المملكة.

وقال الجبور “إن الهيئة قامت بإقرار هذه التعليمات، فقد عملت على توفير البنية التحتية اللازمة والممكنات المطلوبة والداعمة للتجارة الإلكترونية وضمان بيئة تعاملات إلكترونية آمنة وسليمو، يستطيع من خلالها المستفيدون كافة من إتمام المعاملات الإلكترونية المختلفة بسرعة عالية وتقليل الكلف المالية والمعنوية، لدعم التجارة الإلكترونية التي تشكل بدورها أحد أُطر الاقتصاد الرقمي”.

قسم جديد لأمن المعلومات

وأكد الجبور أهمية العناية والانتباه لموضوع أمن المعلومات على مستوى الأفراد والمؤسسات وعلى مستوى الحكومات والدول في ظل الانتشار المتزايد لاستخدام التقنية والانترنت، موضحا أهمية سعي الحكومة لإقرار قانون يعنى بالأمن السيبراني للمساعدة على مواجهة الاختراقات الأمنية للشبكات والمعلومات في المملكة وحتى قبل وقوعها.

وأشار الى أن الهيئة عملت خلال الأشهر الماضية على تأسيس قسم خاص لأمن المعلومات للتأكد من حماية الأنظمة والبرامج والمعلومات داخل هيئة الاتصالات ووضع المواصفات المناسبة لها قبل استخدامها.

الشراكة والعلاقة مع القطاع الخاص

وفيما يتعلق بالعلاقة والشراكة مع القطاع الخاص، أكد الجبور أن هناك تعاونا كبيرا مع شركات القطاع الخاص؛ حيث جرى تشكيل مجلس شراكة بين الهيئة والجمعية الأردنية للحاسبات، إضافة الى توقيع اتفاقيتي تعاون مع جمعية “إنتاج” في مجالات دعم ريادة الأعمال والإبداع، فضلا عن مشاركة الهيئة في الجناح الأردني في المؤتمر العالمي للاتصالات الذي انعقد في برشلونة بداية العام.

ولفت الجبور الى أن من مؤشرات العلاقة الطيبة مع القطاع أنه لم تسجل على الهيئة أي قضية منذ العام 2015، كما أن الهيئة توصلت سابقا إلى عقد اتفاقية تسوية نهائية تتعلق بالقضية التحكيمية المقامة من قبل شركة “أورانج” على الحكومة الأردنية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والمتعلقة بتجديد رخصة ترددات في النطاق (900م.هـ)، كما توصلت الهيئة إلى تسوية نهائية مع شركة “DRS ICAS LLC” في الربع الأول من العام 2016، وذلك لتسوية النزاع القائم بين الشركة والهيئة الذي نشأ عنه رفع قضية تحكيم دولية ضد الهيئة في العام 2012 والمتعلقة بشراء نظام متنقل لفحص ومراقبة الطيف الترددي في المملكة.

دعم الإبداع

وعن دور الهيئة في دعم الريادة والإبداع، قال الجبور “إنه تم إنشاء الفريق الدائم للإبداع والابتكار، وإنشاء حاضنة الهيئة للإبداع لدعم الرياديين والشركات الناشئة، وفتح قنوات التواصل مع الجامعات لدعم الطلبة، والإعداد لهاكاثون في الربع الأخير من هذا العام لتحفيز الناشئين والمبرمجين، الى جانب استضافة أحد الرياديين البارزين من الشباب الأردني في يوم الاحتفال بيوم الإبداع العالمي”.

وبخصوص دعم ذوي الإعاقة، قال الجبور “إن الهيئة عملت على تشكيل فريق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وإطلاق مبادرة “معكم_أقوى”، وتنفيذ برنامج تدريبي لموظفي أقسام خدمات الجمهور وشركات الاتصالات الخلوية، وتوفير خدمات لغة الإشارة في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فضلا عن تهيئة مبنى الهيئة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة”.

وأشار الى أنه، بالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة، تم توفير رقم الطوارئ 114 من قبل الشركات كافة، كما تم تأهيل الموقع الالكتروني لاستخدام ذوي الإعاقة.

مفهوم “إنترنت الأشياء”

وعن مفهوم “إنترنت الأشياء”، قال الجبور “إن الهيئة تدعم هذا المفهوم الذي يعد من محاور الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث جرى إعداد مسودة تعليمات لخدمات انترنت الأشياء لطرحها للاستشارة، وتوفير المتطلبات من موارد طيف ترددي وموارد الترقيم ومتطلبات النفاذ والربط مع الشبكات”، لافتا الى أن شركات محلية وعالمية عدة أبدت اهتماما واضحا في تقديم مثل هذه الخدمات في الأردن، إما منفردة أو من خلال الربط مع مشغلين خلويين قائمين.