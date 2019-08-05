الجبور: مشروع لتدقيق أمن شبكات الاتصالات والمعاملات الإلكترونية

إبراهيم المبيضين

عمان- قال رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات د.غازي الجبور، أمس “إن الهيئة تعمل على مشروع جديد، على قدر من الأهمية، من شأنه أن يتيح التدقيق ومتابعة أمن المعلومات لشبكات الاتصالات المختلفة العاملة في السوق المحلية”.

وبين الجبور، في تصريحات صحفية لـ”الغد”، أن ملف حماية المعلومات وأمن المعلومات مهم جدا، وخصوصا مع الانتشار الكبير لاستخدام الانترنت عريض النطاق وفي ظل تزايد الهجمات الالكترونية، لذلك تعمل الهيئة على هذا المشروع الذي سيطرح عطاء لتنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الجبور أن المشروع يهدف بشكل عام إلى تمكين الهيئة فنيا وعمليا من التدقيق على أمن شبكات الاتصالات والبيانات في المملكة والتأكد من أمن عمليات الدفع الالكتروني والمعاملات المالية الالكترونية ولحماية البيانات التي يحفظها ويتبادلها المستخدمون والمؤسسات الأردنية فيما بينها.

وقال “أمن المعلومات اليوم في ظل عالم افتراضي مفتوح أصبح ضرورة ملحة، والهيئة تحرص على تطبيق وسائل الوقاية والحماية من الهجمات الالكترونية التي تغزو العالم كل يوم بهدف إلحاق الأضرار الاقتصادية والمعنوية بمستخدمي الشبكة العنكبوتية”.

وزاد الجبور “الهيئة تسعى، من خلال مهامها ومسؤولياتها المنصوص عليها في قانون الاتصالات، الى توفير البيئة التنظيمية التي تنهض بقطاع الاتصالات وتنظيمه وتوفير بنى تحتية مناسبة للاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية الآخذة بالنمو والانتشار”.

وأكد أهمية سعي الحكومة لإقرار قانون يعنى بالأمن السيبراني للمساعدة على مواجهة الاختراقات الأمنية للشبكات والمعلومات في المملكة وحتى قبل وقوعها.

وأشار الى أن الهيئة تعنى بموضوع أمن المعلومات حتى على مستوى البيئة الداخلية للهيئة؛ إذ عملت خلال الأشهر الماضية على تأسيس قسم خاص لأمن المعلومات للتأكد من حماية الأنظمة والبرامج والمعلومات داخل هيئة الاتصالات ووضع المواصفات المناسبة لها قبل استخدامها.

وأشار الجبور إلى أن الهيئة عملت في الأعوام الماضية على تجهيز بيئة مناسبة لمنظومة التوثيق الإلكتروني؛ إذ أقرت الهيئة في العام 2018 التعليمات الناظمة لترخيص واعتماد وتنظيم أعمال الجهات الراغبة بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني وتقديم الخدمات المتعلقة بها في المملكة.