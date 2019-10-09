الجبور يكرم معلمي ومعلمات الثانوية العامة المتميزين

عمان-الغد- كرم الدكتور محمد الجبور، صباح اليوم الأربعاء، في مدرسة الأمل للصم المعلمين الذين حصل طلبتهم على نسبة نجاح كاملة في الثانوية العامة وتكريم المدارس الثانوية ذات الأعلى نسب نجاح في الفروع الأكاديمية والمهنية وذلك بحضور رئيس فرع نقابة المعلمين /الزرقاء أحمد شديفات ورئيس مجلس التطوير التربوي عامر الوظائفي ومديري ومديرات المدارس الثانوية ورؤساء الأقسام ومندوب مركز امن الحسين الوكيل أحمد الشواشرة.

وفي وكلمة للجبور قال فيها: “إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم لأشهد تكريم كوكبة من المعلمين المتميزين والمعلمات المتميزات، والمديرين المتميزين والمديرات المتميزات؛ على ما قـدمه كل منهم من العطاء التربوي المتميز الذي أهـله بجدارة لهذا التكريم”.

وأضاف: “نحن نؤمن بأهمية المتميزين، وبأهمية تفعيلهم في الميدان التربوي؛ وذلك لتعميق أثرهم في دعم الزملاء، ونشر ثقافة التميز من خلال مجتمعات تعلم فاعـلة بما يعود على الطالب بالفائدة من خلال إعداد خطة لاستثمار المتميزين وتحفيزهم؛ لنشر ثقافة التميز في المجتمع التربوي”، وخلال الاحتفال تم عرض فقرة فنية من طالبات مدرسة بدر الكبرى ومن ثم تكريم المدراء ومعلميهم المتميزين.

وفي نهاية الحفل شكر الجبور مديرة مدرسة الأمل للصم السيدة فداء بدوان وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية والطلبة وقدم شكره كذلك لرئيس قسم النشاطات السيد فريد حناوي ولأعضاء القسم على الجهود المبذولة.