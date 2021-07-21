“الجبور” ينضم إلى كوكبة معلّقي “بي ان سبورتس” على أولمبياد طوكيو

عمان – الغد – قررت شبكة قنوات “بي ان سبورتس” الرياضية القطرية، تعيين الدكتور محمد الجبور معلقا على فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة (طوكيو 2020)، والتي ستقام خلال الفترة الممتدة من 23 تموز (يوليو) الحالي إلى 8 آب (أغسطس) المقبل.

ويأتي اختيار الدكتور محمد الجبور للوصف الصوتي على كافة فعاليات (ألعاب) أولمبياد طوكيو، استنادا إلى خبرته الكبيرة في مجال العمل الميداني كمراسل لشبكة قنوات بي ان سبورتس “الجزيرة الرياضية” سابقا، إلى جانب تعليقه على العديد من الفعاليات الرياضية.

وسبق للجبور التعليق على أضخم التظاهرات الرياضية في مناسبتين سابقتين، حيث من المقرر أن يغادر اليوم إلى “الدوحة” للانضمام الى كوكبة المعلقين، بجانب نخبة من زملائه الأردنيين، يتقدمهم سامر طه وأحمد الخلايلة وبسام المجالي.