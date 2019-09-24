الجبير: السعودية تدرس “جميع الخيارات” ردا على استهداف منشأتي النفط

نيويورك – ذكر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الثلاثاء، أن الرياض ستدرس جميع الخيارات بما فيها الخيار العسكري في إطار ردها على هجوم استهدف اثنتين من منشآتها النفطية وذلك بعد اكتمال تحقيق لتحديد المسؤول عن الهجوم.

وقال الجبير في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن السعودية تعتقد بأن إيران تقف وراء الهجوم، لكنه أضاف أن الأمم المتحدة تساعد في تحديد موقع انطلاقها.

وأضاف ”نريد حشد الدعم الدولي ونريد بحث جميع الخيارات- الخيارات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية- ثم نتخذ القرار“. -(رويترز)