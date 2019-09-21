الجبير: نحمل إيران مسؤولية هجوم أرامكو

الرياض- أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، السبت، في مؤتمر صحافي، أن الهجوم على أرامكو عمل إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران.

وأعلن أن “الصواريخ التي أصابت منشآت أرامكو أتت من الشمال”، وأن المملكة تعمل على “تحديد مكان الإطلاق”.

وقال إن الهجوم يؤثر على إمدادات النفط العالمية، واستهدف أمن الطاقة للعالم بأسره، ولذلك أدانته أكثر من 80 دولة بشدة.

وتعرضت بقيق، إحدى أكبر منشآت معالجة النفط في العالم، لأضرار جسيمة بفعل هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ في 14 سبتمبر/أيلول.

وذكر الجبير أن التحقيقات تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم إيرانية.

وأشار إلى أن التحقيقات تهدف إلى تحديد مصدر الإطلاق، وتابع “نحن متأكدون أن المصدر ليس اليمن بل إيران في الشمال”.

وكشف أن “السعودية تتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات”.

وأكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، أن الهجوم على أرامكو عمل إجرامي يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا لأمن المنطقة.

وقال إن السعودية ستتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على أمنها بعد استكمال التحقيقات.

وشدد على أن تصرفات إيران لا تتماشى مع القوانين الدولية، وحث المجتمع الدولي على وضع حد للسياسات الإيرانية العدوانية.

وأضاف أن إيران تسعى لاستغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني، موضحا أن أدلة دعم إيران للإرهاب متعددة رغم نفي طهران المستمر.

وكرر أن السعودية حذرت مرارا من أن عدم التصدي لإيران يشجعها على زيادة عدوانها.

وأوضح الجبير أن السعودية لم تطلق صاروخا أو طائرة مسيرة أو حتى رصاصة صوب إيران، في حين تعرضت المملكة لهجمات بالمئات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وقال إن “الاتفاق النووي مع إيران ينبغي أن يخضع للتحسين والتعديل ولا سيما في قضية تخصيب اليورانيوم”.

وتحدث الجبير عن تعاون الرياض مع واشنطن “لضمان حرية الملاحة في الخليج العربي”.-العربية نت