الجبيهة والجزيرة يأملان الحفاظ على آمال الدور الثاني أمام كفريوبا والوحدات

أيمن أبو حجلة

عمان – يسعى الجبيهة للحفاظ على آماله في الانتقال إلى المرحلة الثانية من دوي بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة، عندما يواجه كفريوبا اليوم في افتتاح الجولة الثامنة من المرحلة الأولى، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب عند الساعة السادسة مساء.

وفي المكان ذاته وبالتحديد عند الساعة الثامنة مساء، يتطلع الجزيرة كذلك للهدف ذاته، من خلال تحقيق مفاجأة على حساب المتصدر الوحدات.

وكان الوحدات والأهلي قد ضمنا في وقت سابق التأهل إلى المرحلة الثانية من البطولة، بعدما جمع كل منهما 13 نقطة بعد مرور 7 جولات من عمر المرحلة الأولى، وتتنافس 3 فرق على البطاقتين المتبقيتين إلى المرحلة الثانية، وهذه الفرق هي الأرثوذكسي (11 نقطة) والجزيرة (10) والجبيهة (9)، بعدما فقد كفريوبا فرصة المضي قدما في البطولة.

وفي ختام الجولة الثامنة يلتقي غدا في الساعة السابعة مساء، الأهلي مع الأرثوذكسي في قمة كلاسيكية.

وتنتهي الجولة الأولى في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث تتأهل الفرق الأربعة الأولى على سلم الترتيب، إلى المرحلة الثانية الذي يقام بنظام الدوري (ذهاب وإياب)، ويصار خلاله إلى ترتيب المراكز من 1 إلى 4، قبل انطلاق المرحلة الثالثة في 30 من الشهر ذاته، حيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، ويتأهل إلى الدور النهائي، الفريق الذي يسبق منافسه في الفوز بثلاث مباريات من أصل 5، وفقا للتعديل التي أجري على نظام المسابقة.

الجبيهة – كفريوبا

بات الجبيهة في حاجة ماسة لتحقيق الفوز مساء اليوم، وهو الذي اقترب من مباغتة الفرق الكبيرة في مجموعة من المباريات، قبل أن يهدر الفرصة خلال الربع الأخير من اللقاء.

يتسلح الجبيهة بوجود الثنائي غريغوريشون “سليم” ماغي وأحمد عبيد تحت السلة، وهما لاعبان اعتادا على تحقيق الدبل دبل بشكل متكرر منذ بداية المسابقة، ويتلقى اللاعبان أيضا، مساهمة فعالة دفاعيا من النجم الشاب محمود عمر، فيما يلعب محمد خلف إلى جانب الـ”بوينت غارد” عمار بسطامي من أجل ضمان صناعة ألعاب سلسة.

لاعب الجبيهة غريغوريشون ماغي -(الغد)



في الناحية المقابلة، لا يوجد لدى كفريوبا ما يخسره، وهو لا يريد مغادرة البطولة من دون تحقيق ولو انتصار وحيد.

يتولى خلدون جبارة صناعة الألعاب، بإسناد من المخضرم نضال الشريف أو أمجد جبارة، ويتواجد يوسف شتات حول القوس، وهو اللاعب المميز باختراقاته الناجحة والجريئة نحو السلة، فيما يقوم ابراهيم النصر بمساندة لاعي الارتكاز الصربي نيكولا ييفتيتش تحت السلة، مع إمكانية الاستعانة بالبدلاء علي كنعان ومحمد الفرج ومصطفى منصور على فترات.

الجزيرة – الوحدات

كان الجزيرة قريبا للغاية من تحقيق الفوز في المباراة الأخيرة أمام الأهلي (66-69)، بيد أن سوء اتخاذ القرارات من قبل اللاعبين في الربع الأخير، أهدر على الفريق فرصة الانتصار الثمين.

المدرب زيد ساحوري، مدرك لأهمية تحقيق الفوز على الوحدات، وإن كان يدرك صعوبة المهمّة، لكن الإمكانيات المتنوعة للاعبيه، تسمح له ببناء أمل منطقي في مجاراة منافسه.

تطور أداء فخري السيوري في الآونة الأخيرة في قيادة ألعاب الفريق، فيما يتواجد حول القوس الثنائي منير دعيس وأشرف الهندي المميز بتصويباته من خارج القوس، فيما يتلقى لاعب الارتكاز يوسف العواملة، دعما مهما من قبل الأميركي تشارليستون دوبز تحت السلة، دون إغافل إمكانية الاستعانة بمحمد دعيس وابراهيم حسونة ورسلان البساتنة.

الوحدات ورغم ضمان التأهل إلى المرحلة الثانية، لا يبدو راغبا في التفريط بفرصة إنهاء المرحلة الأولى في الصدارة، خصوصا في ظل رغبة مدرب الفريق الجديد ماز تراخ، في التعرف أكثر على إمكانيات لاعبيه، بعدما قادهم للمرة الأولى في المباراة الأخيرة أمام كفريوبا.

ويتناوب محمود عابدين مع سامي بزيع على صناعة الألعاب مع مساندة مهمة من البديل ابراهيم حماتي، فيما يقوم أحمد حمارشة بأدوار متنوعة كلاعب “سمول فوروورد” قاد على التسجيل من كافة المناطق إضافة للقيام بأدوار دفاعية مهمة، فيما يقف خلدون أبو رقية أو خالد أبو عبود بفاعلية إلى جانب لاعب الارتكاز السنغالي ابراهيما توماس.