الجبيهة والوحدات يطويان عناد الجليل وكفريوبا.. والأهلي يجدد تفوقه على الأرثوذكسي

الأهلي 88 الأرثوذكسي 70

الجبيهة 91 الجليل 79

الوحدات 74 كفريوبا 61

استهل الوحدات “حامل اللقب” مشواره في مسابقة دوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة بتفوقه على كفريوبا بنتيجة 74-61 (النصف الأول 33-36)، أمس، في لقاء جمعهما على صالة الحسن بمدينة إربد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المرحلة الأولى. وفي مباراة ثانية أقيمت في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، تغلب الجبيهة على الجليل بنتيجة 91-79 (النصف الأول 36-33)، بينما تعرض الأرثوذكسي للخسارة مجددا أمام الأهلي بنتيجة 88-70 (النصف الأول 46-29) في اللقاء الذي أقيم بذات الصالة. وتنطلق مباريات الجولة الثالثة يوم الأحد المقبل، بإقامة مباراتين على صالة الأمير حمزة، الأولى تجمع بين الأهلي وكفريوبا عند الساعة الرابعة والنصف مساء، تليها قمّة الوحدات والجبيهة عند الساعة السادسة والنصف مساء، فيما تقام المباراة الثالثة بين الجليل والأرثوذكسي عند الساعة السادسة مساء على صالة الحسن. وتقام مباريات المرحلة الأولى بنظام الدوري (ذهاب وإياب)، وتختتم منافساته في الثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) الحالي، وتتأهل أول أربعة فرق فيه إلى المرحلة الثانية التي تنطلق في الثاني من كانون الثاني (يناير) المقبل، فيلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، ويتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، على أن يتوج باللقب الفريق الذي يسبق منافسه أيضا بالفوز في ثلاث مباريات من أصل خمس مباريات مفترضة.أراد الأهلي تحقيق انطلاقة سريعة في المباراة، بوجود الخماسي فادي ابراهيم (فريدي) في صناعة الألعاب ويسانده سام دغلس وعلي الزعبي حول القوس، مع تواجد زيد عباس ومحمد شاهر تحت السلة، فيما قام د. منتصر أبو الطيب مدرب الأرثوذكسي بإسناد مهمة صناعة الألعاب إلى فخري السيوري ويسانده حول القوس حنا جحا وأشرف الهندي مقابل وقوف أحمد حسونة إلى جانب لاعب الإرتكاز يوسف العواملة لحماية السلة. وتقدم الأهلي في بداية المباراة بأربع نقاط عن طريق زيد عباس ومحمد شاهر، قبل أن يتحسن أداء الأرثوذكسي تدريجياً ويسجل أحمد حسونة أول نقطتين لفريقه، لكن استمرار لاعبي الأهلي بعرضهم القوي على المستويين البدني والفني، منحهم أفضلية التقدم (25-20) في نتيجة الربع الأول، الذي شهد احتجاجا من مدرب الأرثوذكسي على بعض قرارات الحكم. وواصل الأهلي عرضه القوي في بداية الربع الثاني، رغم قيام مدرب الأرثوذكسي منتصر أبو الطيب بإدخال ناصر بسام وهشام الزيتاوي ومحمد نصر الدين لإيقاف خطوة الأهلي تحت السلة وتقليص الفارق النقطي، لكن المدرب عبدالله أبو قورة وجه اهتمامه للعب من خارج القوس، لينتهي الربع الثاني بتفوق الأهلي (21-9) وفي النتيجة الإجمالية للشوط الأول 46-29. ومع بداية الربع الثالث، استعرض فريدي مهاراته باختراق جميل، قبل أن يصوب سام دغلس ثلاثية ناجحة في سلة الأرثوذكسي، وأضاف سلطان ناصر سلة تبعه محمد البدور بثلاثية، مع محاولات متواضعة من جانب لاعبي الأرثوذكسي لتقليص الفارق النقطي، لينهار الفريق “الأحمر” في ظل التألق اللافت للعملاق محمد شاهر تحت السلة، وينتهي الربع الثالث بتقدم الأهلي (26-18) والنتيجة الإجمالية 72-47. وأظهر لاعبو الأرثوذكسي روحا قتالية عالية في بداية الربع الأخير لتقليص النتيجة، مع قيام المدرب عبدالله أبو قورة بإراحة عناصره الأساسية، ليبدأ الزيتاوي والعواملة وحسونة بإسناد من السيوري في عملية تقليص الفارق للأرثوذكسي، لكن إعادة فريدي لصناعة اللعب والزج بورقة برغوش تحت السلة أعاد التوازن لليث الأبيض، فلم يجد الأرثوذكسي حلولا لإيقاف الأهلي، لتنتهي المباراة بفوز مستحق للأهلي بفارق 18 نقطة (88-70). وبرز فريدي من جانب الأهلي بتسجيله 20 نقطة مقابل 6 متابعات و 9 تمريرات و3 ستيل، يليه محمد شاهر بتسجيله 17 نقطة مقابل 5 متابعات و4 تمريرات و4 ستيل وبلوك شوت، فيما برز أشرف الهندي من جانب الأرثوذكسي بتسجيله 15 نقطة مقابل 6 متابعات وتمريرتين و3 ستيل، يليه إسحاق مرقه بتسجيله 15 نقطة مقابل 7 متابعات وستيل.ظهر فريق الجليل بصورة أفضل منذ بداية المباراة بفضل الأداء المنسجم في الشقين الدفاعي والهجومي، واعتمد الفريق على إبراهيم حماتي في ضبط الإيقاع بالتعاون مع روبين أبو الليل وعلي زيادنه على الأطراف، مع وجود موسى مطلق إلى جانب غازي الصلاح تحت السلة، فيما عول مدرب الجبيهة سيف البيطار على حيوية عمار بسطامي في صناعة الألعاب بإسناد من موسى العوضي ومحمد خلف حول القوس، بينما تواجد أحمد عبيد وخلدون أبو رقية في العمق. ووجد الجبيهة صعوبة في الوصول إلى سلة الجليل الذي تقدم منذ البداية بدنك ساحق من غازي الصلاح تبعه موسى مطلق بنقطتين، فيما كان أحمد عبيد يعيد فريقه إلى المقدمة بتسجيله 12 نقطة خلال الربع الأول مقابل 5 متابعات و2 بلوك شوت مع فقدانه الكرة مرتين في حالة الهجوم “تيرن أوفر” لينتهي الربع الأول لصالح الجبيهة 21-14 مع تبادل لاعبي الفريقين عملية التسجيل. وشهد أداء الجليل تحسنا كبيرا في الربع الثاني مع قيام المدرب عبد السلام صالح بإقحام نضال الشريف ومنير ادعيس، ليبدأ الفريق بتذليل الفارق مع تألق غازي الصلاح وموسى مطلق في اللم والمتابعة تحت السلة، وتميز ابراهيم حماتي ومنير ادعيس في الاختراق والتسجيل، وسط ارتباك واضح في صفوف الجبيهة، الذي عجز عن وقف اختراقات لاعبي الجليل، قبل أن يعدل الجبيهة النتيجة ويبدأ بالتقدم منهيا الشوط الأول لصالحه بنتيجة 36-33، رغم تفوق الجليل في نتيجة الربع الثاني (19-15). وتواصلت أفضلية الجليل في مجريات اللقاء بالربع الثالث، وتناوب حماتي وادعيس ونضال الشريف على التسجيل بسلة الجبيهة، الذي تراجع أداء لاعبيه بشكل ملفت، ليقوم المدرب سيف البيطار بطلب وقت مستقطع ومعه استعاد لاعبي الجبيهة جزءا من روحهم، ليتبادل الفريقان التسجيل، في ربع شهد تألقا لافتا للاعب نضال الشريف بتسجيله 3 ثلاثيات أرهقت سلة الجبيهة، لينتهي الربع الثالث بتفوق الأخير بفارق نصف سلة (32-31). ورغم استمرار تحسن مستوى الأداء التصاعدي للاعبي الجليل في الربع الأخير ومحاولة تقليص الفارق النقطي والفوز بالمباراة، إلا أن فريق الجبيهة أمسك بخيوط الفوز بفضل خبرة موسى العوضي وأحمد عبيد والتمريرات المميزة من محمد خلف وعمار بسطامي وأنهى اللقاء لصالحه بفارق 12 نقطة (91-79). وبرز أحمد عبيد من جانب الجبيهة بتسجيله 36 نقطة مقابل 15 متابعة وتمريرة وسرقتين للكرة و3 بلوك شوت، يليه موسى العوضي بتسجيله 24 نقطة مقابل 5 متابعات وتمريرتين و4 ستيل، فيما برز ابراهيم حماتي من جانب الجليل بتسجيله 18 نقطة و8 متابعات و9 تمريرات وسرقتين للكرة، يليه منير ادعيس بتسجيله 18 نقطة مقابل متابعتين وتمريرة.بدأ كفريوبا اللقاء بغية تحقيق انطلاقة مفاجأة فسجل شتات من تحت السلة ويزن الطويل من خارج القوس ومحمد جمال الذي عمل على مساندة ابو عبود تحت السلة فيما تواجد يزن الطويل ويوسف شتات حول القوس مقابل تولي متري بوشة صناعة الألعاب. بالمقابل تأخر الوحدات بالدخول في أجواء اللقاء، وهو الذي اعتمد على تامر حبش في صناعة الألعاب فيما تواجد أمين أبو حواس وأحمد حمارشة حول القوس وقام إبراهيم بسام بدور اللاعب المساند لنجم الارتكاز يوسف أبو وزنة. ومع عشوائية اداء الوحدات وانفتاح دفاعاته امسك كفريوبا بزمام الامور ونجح أبو عبود وشتات والطويل في الوصول للسلة مرارا ليتقدم كفريوبا معظم فترات الربع الأول الذي انهاه لصالحه 20/14. ليواصل كفريوبا افضليته في الربع الثاني ونجح الطويل وبوشة مجددا في التسجيل من خارج القوس ومع اختراقات شتات ومتابعات أبو عبود توسع الفارق الى 8 نقاط 26/18 ورغم أن الحمارشة وأبو وزنة عادا إلى التسجيل وتحرك أبو حواس بشكل افضل واستطاع الوصول للسلة، بيد أن كفريوبا تمكن من المحافظة على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول 36/33. وابدى الوحدات تحسنا ملحوظا في الربع الثالث بفضل اختراقات الحمارشة وحبش وأبو وزنة وأبو حواس ليعدل الفريق النتيجة ويتقدم 47/42 فيما تراجع اداء كفريوبا بعدما أحكم الوحدات رقابته على أبو عبود وجمال تحت السلة تحت السلة، وسرعان ما اتسع الفارق بعد فاصل مميز من الحمارشة. ورغم محاولات كفريوبا العودة وتقليص الفارق إلا أن الوحدات انهى الربع قبل الأخير متقدما بفارق 11 نقطة بواقع 58/47. شهد الربع الأخير تبادلا في التسجيل من قبل الفريقين في الدقائق الخمس الأولى وسط محاولات قوية لفريق كفريوبا في الوصول لسلة الوحدات وتقليص الفارق، ونجح في ذلك من خلال الطويل وأبو عبود، لكن الوحدات استعاد الفارق بفضل حبش ونادر وأبو وزنة 71/59، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز مستحق للوحدات بفارق 13 نقطة 74/61.