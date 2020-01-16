“الجبيهة” يتفوق على” الأهلي” في دور الترضية

عمان-الغد– اقترب الجبيهة من الفوز بالمركز الثالث في دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة، بتغلبه على الأهلي بنتيجة 84-81 (النصف الأول 44-31)، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن سلسلة دور الترضية.

ويخوض الفريقان مباراة ثانية مساء يوم غد، وإذا حقق الجبيهة الفوز فيها فإنه سيحسم السلسلة، فيما سيفرض فوز الأهلي مباراة فاصلة.

الجبيهة 84 الأهلي 81

سارت المباراة ببطء شديد في البداية، لا سيما من قبل الأهلي الذي غاب عنه موسى العوضي، فتولى مالك كنعان صناعة الألعاب لإسناد من الخبير فضل النجار، وتواجد هاني الفرج حول القوس وهو الذي خاض ربعا واحدا فقط هو الأول، فيما وقف الكندي غراندي غلايز كمساند للاعب الارتكاز محمد شاهر.

أما الجبيهة، فقد بدأ اللقاء بالخماسي الأساسي عمار بسطامي ومحمد خلف ومحمود عمر وأحمد عبيد والأميركي غريغوريشون ماغي، فتقدم الجبيهة 12-4 بعد سلة ورمية إضافية من ماغي، ودخل الأهلي مجربات اللقاء بثلاثيتين من شاهر 15-10، ورد خلف بثلاثية وسجل شاهر من سلة ورمية، لكن الجبيهة بقي متقدما حتى نهاية الربع بنتيجة 23-13.

سجل الجبيهة 8 نقاط متتالية في بداية الربع الثاني، وأصاب خلف السلة من خارج القوس مرتين (31-13)، وقاد كنعان صحوة الأهلي بفاصل مهاري من الاختراقات، وشارك محمود ماف في تشكيلة الأهلي ليسجل ثلاثية (37-28)، لكن الفريق الأبيض تأخر من خروج فضل النجار لعدم الأهلية بعد الاحتجاج على قرارات الحكام، فنجح ماغي في التسجيل من 3 رميات حرة، وأضاف خلف وعبيد سلة لكل منهما، فانتهى النصف الأول بتقدم الفريق الأزرق بفارق 13 نقطة (44-31).

قاد كنعان وشاهر انتفاضة قوية للأهلي في الربع الثالث، فوصل الفارق إلى 3 نقاط بعد ثلاثية من مالك الذي أضاف أخرى ليتحقق التعادل 56-56، وبقي التسجيل متبادلا حتى منع عبيد لتقدم للجبيهة بسلة في نهاية الربع (61-59).

شارك محمد البدور وإبراهيم بسام في تشكيلة الأهلي ببداية الربع الثالث، فرد الثاني على ثلاثية بسطامي بمثلها، واخترق خلق دفاع الأهلي بنجاح ليسجل (71-67)، وعاد التعادل ليفرض نفسه (73-73) بعد 3 رميات حرة من ماف، وتبادل الفريقان التسجيل فيما تبقى من وقت اللقاء، قبل أن يهدي كنعان الأهلي التقدم (80-79)، وبعدما وصلت المباراة إلى التعادل 81-81، سجل خلف ثلاثية للجبيهة مع تبقي 1:65 ثانية على النهاية، وهي النتيجة التي آلت إليها المباراة.

من الناحية الرقمية، كانت نسبة التسجيل العامة متدنية لدى الفريقين (45.1 % للجبيهة و36.0 % للأهلي)، وتفوق الجبيهة في التسجيل من خارج القوس بنسبة 47.4 % مقابل 30 % للأهلي، وجمع لاعبو الفريق الخاسر 51 متابعة مقابل 30 للجبيهة، وفقد الأهلي الكرة 13 مرة مقابل 11 للفريق الفائز.

وسجل الجبيهة 16 نقطة من التيرن أوفر على المنافس مقابل 9 نقاط للأهلي، و8 نقاط من الفرصة الثانية (Second chance) مقابل 20 نقطة للأهلي الذي بدوره تفوق أيضا في التسجيل من الفاست بريك (21 مقابل 14)، كما أحرز بدلاء الأهلي 15 نقطة مقابل 3 نقاط فقط لبدلاء الجبيهة.

وفرض ماغي نفسه نجما للقاء برصيد 32 نقطة و13 متايعة وسرقتين للكرة و2 بلوك، وأضاف خلف 19 نقطة للجبيهة مع 8 تمريرات حاسمة و3 سرقات للكرة، واقترب عبيد وسطاني من الدبل دبل، مع 16 نقطة و9 متابعات للأول، و11 نقطة و8 تمريرات حاسمة للثاني.

وفي الناحية المقابلة، سجل كنعان 28 نقطة للأهلي وأضاف 7 متابعات و8 تمريرات حاسمة، بيد أنه فقد الكرة 6 مرات، وأضاف شاهر 25 نقطة مع 16 متابعة و2 بلوك.