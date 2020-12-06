الجبيهة يثأر من الوحدات ويزاحم الأهلي على صدارة دوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة

عمان – الغد – واصل الأهلي عروضه القوية في مسابقة دوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة، بتفوقه على كفريوبا بنتيجة 85-75 (النصف الأول 55-35)، في اللقاء الذي جمعهما على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، أمس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المرحلة الأولى.

وفي مباراة ثانية أقيمت على نفس الصالة، تغلب الجبيهة على “حامل اللقب” الوحدات بنتيجة 96-65 (النصف الأول 46-36)، بينما تعرض الجليل لخسارته الثانية بعد سقوطه أمام الأرثوذكسي بنتيجة 63-76 (النصف الأول 30-43) في اللقاء الذي أقيم على صالة الحسن في مدينة إربد.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط من فوزين، مقابل نقطتين لكفريوبا من هزيمتين متتاليتين، فيما تصدر الجبيهة جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من فوزين وبفارق النقاط عن الأهلي، مقابل 3 نقاط للوحدات من فوز وخسارة، كما رفع الأرثوذكسي رصيده إلى 3 نقاط من فوز وخسارة، مقابل نقطتين لفريق الجليل من خسارتين.