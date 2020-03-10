الجداية 103 أعوام يعقد قرانه على أربعينية في إربد

احمد التميمي

اربد – يحتفي الحاج عارف جداية 103 أعوام من بلدة صما بلواء الطيبة بمحافظة اربد بزواجه الجمعة المقبلة بعد أن عقد قرانه على سيدة تبلغ من العمر 49 سنة.

يقول جداية إن زوجته توفيت قبل 4 شهور وبعد ذلك بدأ بالبحث عن زوجة أخرى لاستكمال ما تبقى من حياته في تكوين أسرة أخرى.

ويشير إلى أن “لديه من الأولاد والبنات 11 شخصا والأحفاد زادوا عن 80 حفيدا، مؤكدا أن جميعهم لما يعارضوا زواجه وابدوا رغبتهم بزواجه”.

ويضيف انه “يعيش في منزله وحيدا بعد وفاة زوجته بالرغم من محاولات أبناءه المتكررة الانتقال إلى منازلهم، إلا انه كان يرفض”.

ويتابع الجداية أن أولاده بدأوا التحضير لحفل الزفاف وتجهيز أثاث المنزل تمهيدا للسكن فيه.

ويؤكد انه متقاعد من مديرية الأمن العام عام 1965 ويتمتع بصحة جيدة ويواظب على جميع الصلوات في المسجد ويتنقل إلى أي مكان من خلال مركبته.

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