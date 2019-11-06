الجرأة والشفافية والقرار الاقتصادي

م.موسى عوني الساكت

“آن الأوان لأن نعمل بجرأة وشفافية لتوصيل رسالة الى الشعب الأردني بتحسين الوضع الاقتصادي وحماية شبابنا ومحاربة الفقر والبطالة”، كلمات قالها جلالة الملك في آخر اجتماع له في مجلس الوزراء قبل البدء بإجراءات التحفيز الاقتصادي.

الجميع يتفق أن مشكلتنا اقتصادية في ضوء التراجع الاقتصادي ومعدلات الفقر والبطالة المرتفعة خصوصًا عند الشباب.

معدلات النمو التي تم الاعلان عنها في الربع الثاني من هذا العام بلغت 1.8 %، وهذا المعدل منخفض وغير كافٍ لاستيعاب الخريجين فكيف بالعاطلين عن العمل والذين وصلت نسبهم إلى 19.2 %.

خمسة لقاءات أجراها جلالة الملك خلال الأسابيع القليلة الماضية وكان يتحدث خلالها بشكل غير مباشر من خلال عنوان “الجرأة والشفافية”.

إحدى اللقاءات تشرفت بحضورها، وكان حديثاً صريحاً وتركز على محاور خطة التحفيز الاقتصادي وكان واضحاً للجميع متابعة سيد البلاد لتفاصيل ما تقوم به الحكومة وخطتها لتنشيط الاقتصاد.

خلال هذا الاجتماع كان واضحاً ايضا جدية الحكومة من خلال عرض نائب رئيس الوزراء د.رجائي المعشر للخطة وما تم تنفيذه. وان مجموعة من الحزم سيتم الاعلان عنها تباعاً.

حديثي قبل دخول جلالة الملك تركز على ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات لإنعاش القوة الشرائية، ايضا واستحداث قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، اضافة إلى استحداث جهة تمويلية خاصة لهذا النوع من الشركات وخصوصًا الصناعية.

وفي حضرة جلالة الملك، تركز حديثي على أن المواطن في ضنك بسبب ارتفاع الضرائب والبطالة وبعدها تطرقت الى ضرورة دعم الشباب والمشاريع الريادية من خلال توحيد المرجعيات وتطوير المناهج والتمويل الذي يعاني منه كثير من الشباب على إثر الحرص الزائد من قبل البنوك التجارية وان يكون لدينا حكومات رشيقة بهيكل تنظيمي يتبع الاستراتيجية وليس العكس.

ما يقوم به جلالة الملك هو من صلب عمل السلطة التنفيذية، وعلى الحكومة أخد هذه الإشارات والسير قدماً والخروج بخطط اقتصادية بجرأة وشفافية عابرة للحكومات من رحم المعاناة باستشارة جميع مؤسسات المجتمع المدني والاهم التركيز على تنمية المحافظات وتمكين الشباب في هذه المحافظات.