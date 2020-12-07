الجرائم الإلكترونية: اتصلوا على رقم 065633404

عمان – الغد- خصصت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي الرقم 065633404 للإجابة على جميع استفسارات المواطنين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة المديرية لتطوير الخدمة الأمنية والارتقاء بها وصولا إلى طموح المواطن في الحصول على خدمة أمنية متميزة، مبينا أن المديرية تسعى بكل السبل للحفاظ على البيئة الإلكترونية من خلال متابعتها لمواقع التواصل الاجتماعي كافة.

واشار إلى ورود العديد من الشكاوى حول ادعاء بعض الأشخاص بأنهم خبراء في الجرائم الإلكترونية، وهم لا يمثلون أية مؤسسة رسمية أو مرخصة، محذرا المواطنين من التعامل معهم خوفاً من تعريض حياتهم للخطر، داعيا في الوقت نفسه إلى اللجوء لوحدة الجرائم الإلكترونية حال وجود شكوى أو مشكلة لدى أي مواطن، وعدم اللجوء لمثل أولئك الأشخاص تحت أي ظرف كان.