“الجرائم الإلكترونية” تحذر من اختراق الحسابات على تطبيق الواتس اب

التأكيد على عدم التعامل والاستجابة لاي اشخاص غير معروفين وعدم الدخول على الروابط المجهولة التي تردهم عبر تطبيق الواتس اب .

عمان- الغد- حذرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي كافة الاخوة المواطنين من مستخدمي تطبيق الواتس اب الى ضرورة اخذ الحيطة والحذر من بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي تنتحل صفات وشخصيات سياسية واجتماعية معروفة ويدعي مستخدموها بإنشاء مجموعة على تطبيق الواتس اب ويطلبوا من الضحايا (عبر رسائل على المحادثات الخاصة) الاشتراك بها وتزويدهم بارقام هواتفهم وبرمز التاكيد لاشتراكهم بالمجموعة ، وفي حقيقة الامر انه رمز تأكيد هوية مستخدم تطبيق الواتس اب وبالتالي يتمكنون من اختراق التطبيق .

كما سبق وان حذرت الوحدة من اساليب احتيالية اخرى تهدف الى اختراق خصوصية المستخدمين خلال الفترة الماضية وتعيد الوحدة التأكيد على ضرورة عدم التعامل والاستجابة لاي اشخاص غير معروفين وعدم الدخول على اي رابط مجهول يردهم عبر تطبيق الواتس اب.

واضافت الوحدة انه وبالرغم من التحذيرات المتكررة الا انها ما زالت ترد للوحدة بلاغات وشكاوى حول تعرض مواطنين لاختراق حساباتهم على التطبيق وسرقته والسيطرة عليه من قبل اشخاص بعد ذلك.

واوضحت الوحده انه في حال تعرض الشخص لمثل هذا الاسلوب او تلك القرصنة واختراق الواتس اب الخاص به فان عليه محاولة إعادة تنزيل تطبيق الواتس اب وتفعيله خلال فترات مختلفة من اليوم واللجوء لتقديم شكوى بذلك لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية او اقرب قسم للبحث الجنائي او الاتصال على الهاتف المباشر لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية (065633404) .