“الجرائم الإلكترونية” تستدعي الطاهات إثر شكوى من النواصرة

أحمد التميمي

إربد – استدعت وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الأمن العام عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك، ورئيس فرع نقابة الصحفيين الأردنيين بالشمال، الدكتور خلف الطاهات، صباح اليوم الثلاثاء، إثر شكوى تقدم بها نائب نقيب المعلمين الأردنيين الدكتور ناصر النواصرة .

وقال الطاهات، خلال منشور عبر صفحته “الفيس بوك” صباح اليوم، إن الدوافع لإقامة الشكوى كانت على خلفية مناصرتي وتضامني مع مظلمة وقعت على أحد طلابي السابقين الذي كان يشغل موقع مسؤول الإعلام في نقابة المعلمين، والذي قام على إثرها بالإضراب عن الطعام إثر التهديدات له بالفصل وتطبيق قانون العمل عليه.

وقدم الطاهات اعتذاره عبر صفحته لطلبته في جامعة اليرموك لعدم تمكنه اليوم من التواصل أو الرد على استفساراتهم، وذلك بسبب استدعائه اليوم للتحقيق والاستجواب من وحدة الجرائم الإلكترونية، مؤكداً أنه سيكون وسيبقى مرفوع الرأس أمام تلك القضايا “التي أتمم من خلالها واجبات رسالتي الإعلامية مع طلابي أينما كانوا وأينما وجدوا”.

وأكد الطاهات أن “مسيرته الصحفية كانت مليئة مراراً وتكراراً بالانتقاد للحكومة وفسادها، وحتى النواب لم يسلموا يوماً مما نكتب، ولكن لم يستخدموا يوماً الجرائم الإلكترونية لإسكاتنا”.

Ahmad.altamimi@alghad.jo