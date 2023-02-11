“الجراد” يُفسد فرحة رونالدو فما القصّة؟

تسبب “الجراد” وسواه من الحشرات، في إفساد “السوبر هاتريك” الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفريقه النصر في مرمى الوحدة، في ستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة 16 من الدوري السعودي.

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وانتهت المباراة برباعية نظيفة، رفعت رصيد النصر الى 37 نقطة في صدارة الدوري، متساوياً بالرصيد نفسه مع الشباب، و”للعالمي” مباراة أقل، وخلفهما الاتحاد جدّة برصيد 34 نقطة، ومباراتين أقل، ثم الهلال بـ32 ومباراتين أقل.



وظهر تجمع للحشرات حول أعمدة الإضاءة وعلى المقاعد، ما أثار حفيظة الجمهور ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، وسط انتقادات لرابطة دوري المحترفين لموافقتها على إقامة المباراة على هذا الملعب، على الرغم من علمها بانتشار الحشرات فيه.

حتى الجراد حاضر معنا

زحمة يادنيا زحمة😁 #النصر_الوحده pic.twitter.com/QvePyhGLUk — 💛💙 أبو المعتز 💚🇸🇦 (@abm_29) February 9, 2023