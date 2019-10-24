الجريحان فيرونا وساسوولو يفتتحان المرحلة التاسعة من الكالتشيو

روما – يلتقي الجريحان هيلاس فيرونا الرابع عشر وضيفه ساسوولو السابع عشر الجمعة في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

ويعاني الفريقان في الثلث الأخير من جدول الترتيب بفوزين فقط لكل منهما مع ثلاث تعادلات لهيلاس فيرونا، فيما مني ساسوولو بخمس هزائم حتى الآن بينهما ثلاث متتالية آخرها أمام ضيفه إنتر صاحب المركز الثاني 3-4.

ويملك ساسوولو مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة ضد مضيفه بريشيا بسبب وفاة رئيسه التاريخي جورجو كوينتسي، حيث تكتسي مباراة الغد أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين كونها نقاطها ثمينة في سعيهما للهروب من المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية.

ويبدو يوفنتوس مرشحا بقوة للبقاء في الصدارة ومواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية عندما يحل السبت ضيفا ليتشي السادس عشر، حيث حقق يوفنتوس 5 انتصارات متتالية منذ تعادله المخيب أمام مضيفه فيورنتينا 0-0 في المرحلة الثالثة، وهو الوحيد حتى الآن لم يتعرض للخسارة في الدوري.

ويدخل فريق “السيدة العجوز” حامل اللقب في الأعوام الثمانية الأخيرة مباراة الغد عقب فوزه الصعب على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 2-1 الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما يعاني مضيفه ليتشي من هزيمتين وتعادل في المراحل الثلاث الأخيرة.

Aumenta il valore della sponsorizzazione Jeep Il comunicato ➡️ https://t.co/9Rm84oi6b1 pic.twitter.com/dZ6oQp4GO2 — JuventusFC (@juventusfc) October 24, 2019

ويدرك يوفنتوس جيدا أهمية النقاط الثلاث أمام ليتشي كون تعثره سيمنح الصدارة لمطارده المبشر إنتر ميلان، الذي يلعب بعده بثلاث ساعات أمام ضيفه بارما الثامن، ويتضدر يوفنتوس برصيد 22 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام إنتر ميلان، الذي يخوض مباراة بارما بمعنويات عالية بعد فوزه الثمين على ضيفه بروسيا دورتموند الألماني 2-0 الأربعاء في المسابقة القارية العريقة، والأمر ذاته بالنسبة لنابولي الرابع والعائد بفوز غال من النمسا على حساب سالزبورغ (3-2)، عندما يحل ضيفا على سبال الثامن عشر.

وسيحاول أتالانتا الثالث نسيان خسارته المذلة أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 1-5 في دوري الأبطال عندما يستضيف أودينيزي الحادي عشر الأحد في سعيه للتشبث بالمركز الثالث.

وتبرز قمة روما وميلان على الملعب الأولمبي في العاصمة الأحد، حيث حقق الفريقان العريقان 3 انتصارات فقط حتى الآن هذا الموسم، ويحتل الأول المركز السادس برصيد 13 نقطة، والثاني المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

وسقط روما في فخ التعادل في مباراتيه الأخيرتين أمام كالياري وسمبدوريا، وميلان في مباراته الأخيرة أمام ضيفه ليتشي كانت الأولى بقيادة مدربه الجديد ستيفانو بيولي خليفة ماركو جامباولو المقال من منصبه على خلفية تردي نتائج الفريق بعد مرور سبع مراحل من الدوري، وتبرز أيضا مواجهة فيورنتينا التاسع مع لاتسيو السابع الأحد. (أ ف ب)