الجريمة بالوسط العربي

معاريف

موشيه نستلباوم 26/7/2022

أتذكرون اللواء جمال حكروش الذي كان يترأس قسم “سيف” لاحباط الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل؟ حكروش نال لقب “اللواء القافز”، بعد أن وثق وهو يقفز من فوق ضحية في ساحة جريمة في كفر كنا قبل سنتين وقرر اعتزال الشرطة. كان هو اللواء الأول الذي كان يفترض ان يتصدى للجريمة في الوسط العربي لكن إنجازاته لم تناطح السماء. الإنجاز الذي يمكن أن نعزوه لفترة ولايته هو بناء 12 محطة شرطة في بلدات عربية وتجنيد نحو 300 شرطي من الوسط العربي، بينهم 32 امرأة. لا يمكن الاستخفاف بهذا الإنجاز، ولكن كل هذا كان يمكن عمله حتى دون اقامة قسم سيف. عن تجنيد الشرطة مسؤول على أي حال قسم القوى البشرية في الشرطة. وعن بناء المحطات مسؤول قسم البناء.

تذكرت حكروش عندما سمعت أن خمسة اشخاص اصيبوا في حدث لاطلاق النار في كفر قاسم نهاية الأسبوع بعد أن جاءوا لتقديم واجب العزاء، وكل هذا على مسافة 300 متر من محطة الشرطة في كفر قاسم. انا أيضا، مثل كثيرين آخرين، سألت نفسي: ماذا تفعل الشرطة عندما ترفع الجريمة في القرى العربية رأسها مرة أخرى، والى متى سيضطر السكان العرب لان يدفعوا ثمن إهمال كل حكومات إسرائيل في الماضي.

سمعت وزير التعاون الاقليمي عيسوي فريج، الذي يسكن في كفر قاسم يصف الفعلة: “فوضى غير طبيعية، هجمة إرهاب بكل معنى الكلمة ومحاولة مذبحة”. الوزير فريج محق. الجريمة في الوسط العربي تواصل العربدة وكميات السلاح التي جمعت حتى الآن هي مجرد قطرة في بحر. في القرى العربية توجد مخازن سلاح يبدو أنها لا تخجل بضعة الوية نظامية في الجيش الإسرائيلي، ومن يسكنون هناك يراهنون على حياتهم حين يقررون الخروج من البيت. في هذه اللعبة، التي أصبحت روليتة حياة، والمنتصر واحد فقط وهو حكم القانون. الشرطة تفعل الكثير جدا، غير أن إهمال السنين لا يمكنه أن يحل في أشهر قليلة، وعليه فيجب اعطاء الوقت اللازم لكل محافل انفاذ القانون كي تتمكن من تنفيذ قرار الحكومة بجذرية.

في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي اتخذت الحكومة قرارا عمليا لم يتخذ في أي واحدة من حكومات إسرائيل، للعمل على تعزيز حكم القانون والحوكمة في الوسط العربي وإعادة الأمن الشخصي وثقة الجمهور بأجهزة انفاذ القانون.

تتحدث الخطة عن حل منظمات الجريمة في الوسط العربي وتقليل ظواهر الجريمة، في ظل المس بالوسائل الاقتصادية التي تحت تصرف منظمات الجريمة العاملة في البلدات العربية، وتتحدث خطة الحكومة أيضا عن زيادة إحساس الأمن في مناطق أخرى في البلاد، وأساسا في النقب الذي أصبح منذ زمن بعيد الغرب المتوحش في إسرائيل.

يدور الحديث عن خطوة يفترض أن تتم بمشاركة سلطة تبييض الأموال، سلطة الضرائب ووحدات المصادرة في مكتب الوصي العام، حيث أن المقصود هو مصادرة أملاك المجرمين ومنظمات الجريمة. ويفترض بالنيابة العامة للدولة ان تنفذ كل كل سنة 70 حملة انفاذ مع الشرطة. قرأت خطة الحكومة باهتمام شديد واخذت الانطباع بانها خطة جدية ومعمقة تتحدث أيضا عن تشريع يفترض أن يساعد متضرري الجريمة في الوسط العربي، على رأسهم القاصرون. كما تتحدث الخطة عن انه في ختام كل سنة سيجري تقويم للوضع يراجع كل الأهداف المتحققة، وإذا كان ثمة حاجة لنقل الميزانيات بين مجالات العمل المختلفة.

الجريمة في الوسط العربي ستستمر في الفترة القريبة القادمة أيضا. ما لم يتم على مدى عشرات السنين لا يمكن عمله لسنة واحدة. الخطة التي اقرتها الحكومة يفترض أن تتصدى للجريمة التي لم تعالجها عشرات السنين. منظمات الجريمة في المجتمع العربي تعاملت مع البلدات العربية كما يروق لها. لأول مرة تفهم بانها تعيش على زمن مستقطع. إذا نجحت الحكومة في أن تنفذ في الفترة القريبة القادمة نصف مما كتب في ورقة العمل المفصلة فقط، فأني على قناعة بأن ما كان في الوسط العربي من جريمة سيصبح من الماضي.