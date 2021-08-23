الجريمة بالوسط العربي

هآرتس

بقلم: يهوشع برايمر 23/8/2021

رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف، والمفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، يريدون اشراك المخابرات في مكافحة الجريمة في الوسط العربي. حسب أقوال عدد من المصادر فان رئيس الشباك، نداف ارغمان، يعارض هذه العملية. لذلك، في جهاز انفاذ القانون ينوون مناقشة الأمر مع رئيس الجهاز الجديد الذي يتوقع أن يتولى منصبه في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

جهات رفيعة في وزارة الأمن الداخلي وفي الشرطة تعتقد أن اشراك المخابرات في هذه القضية هو أمر حيوي بسبب احتمال أن يستخدم السلاح في مواجهات على خلفية قومية. وأشارت إلى أن هذا ما حدث في الكثير من الأحداث العنيفة في المدن المختلطة في عملية حارس الأسوار، التي كان متورطا فيها أشخاص لهم ماض جنائي. ورغم أن الشرطة هي التي تم تخويلها بالتحقيق في هذه الأحداث، المتهمون بالتورط في عدد منها مثل قتل يغئيل يهوشع في اللد ومهاجمة عربي في هرتسليا من قبل اليهود، تم اكتشافها بفضل معلومات تم الحصول عليها من الشباك. وحسب اقوال هذه الجهات الرفيعة فان القدرة الاستخبارية للشباك يتوقع أن تساعد في مكافحة انتشار السلاح في الوسط العربي.

“من الواضح أن السلاح الذي يوجد الآن لدى منظمات إجرامية لغايات جنائية يمكن أن يستخدم في الأحداث القادمة ضد قوات الأمن أو ضد المدنيين”، قال مصدر رفيع في الشرطة. “كل جهة يمكنها المساعدة في ذلك، هذا سيكون مرحب به”.

مصدر رفيع في جهاز انفاذ القانون عبر عن دعمه للمبادرة قال إنه يمكن اعاقة الحركة في شمال البلاد بتهديد السلاح، الأمر الذي يمكن أن يضر بأمن الدولة. “يجب التعامل مع المشكلة الجنائية كمشكلة أمنية. إذا تم إغلاق شارع 65 (وادي عارة) فان ارسال فرقة إلى الشمال في حالة مواجهة مع حزب الله سيستغرق ثلاثة أيام بدلا من يوم واحد”، قال المصدر الرفيع.

باستثناء معارضة الشباك لعملية الاشراك، هي تتأخر أيضا بسبب تحفظ ممثلي المستشار القانوني للحكومة. حسب أقوالهم فان القانون لا يخول الشباك بالتعاطي مع مثل هذه الجرائم. صيغة القانون تمكن الشباك من العمل على “احباط ومنع نشاطات غير قانونية هدفها المس بأمن الدولة وانظمة وترتيبات النظام الديمقراطي ومؤسساته. ويعتقد ممثلو المستشار القانوني أن هذا الامر يثير الشك حول احتمالية تطبيق هذه الخطوة.

الحكومة يمكنها تخويل الشباك لاستخدام قدرته الاستخبارية وقدرته على التحقيق، لكن هذا الأمر يحتاج إلى مصادقة لجنة الكنيست لشؤون الشباك طالما أن الحديث يدور عن عملية “تستهدف الحفاظ على مصالح رسمية وحيوية لأمن الدولة القومي والدفع بها قدما”.

ارغمان يتوقع أن ينهي ولايته في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ويتوقع أن يعلن بينيت عن اسم البديل في الأسابيع القريبة المقبلة. والمرشحان لهذا المنصب هما النائب الحالي (ر). ونائبه السابق (و). الاثنان خدما في عدة وظائف رفيعة في الشباك ولكنهما لم يتعاملا مع الوسط العربي في إسرائيل، باستثناء في اطار وظيفتهما كنواب.