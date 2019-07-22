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الجزائري براهيمي يجتاز الفحص الطبي تمهيداً للانضمام الى الريان

منذ 4 ساعات

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الدوحة – أعلن الريان القطري لكرة القدم أن لاعب الوسط الدولي الجزائري ياسين براهيمي والمدافع الكوري الجنوبي اجتازا الفحص الطبي في طريقهما الى الانضمام لصفوف الفريق.

وكتب الريان في حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر): “اجرى الدولي الحزائري ياسين إبراهيمي لاعب بورتو البرتغالي الفحص الطبي بمستشفى اسبيتار، وذلك تمهيدا للتوقيع للرهيب (لقب الريان)”.

واضاف: “إبراهيمي الحاصل مؤخرا على لقب كاس الأمم الأفريقية رفقة الجزائر سيلتحق بكتيبة الفريق في معسكره الاسباني عقب التوقيع”.

وبدأ براهيمي (29 سنة) مشواره مع رين الفرنسي (2008-2013) أعير خلالها مرتين، الاولى الى كليرمون الفرنسي (2009-2010)، والثانية إلى غرناطة الاسباني (2012-2013)، قبل أن ينضم بصفة نهائية لصفوف الأخير (2013-2014)، ومنه إلى بورتو منذ 2014. (أ ف ب)

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