الجزائر المرشح الأبرز.. ومصر وساحل العاج في المستوى الثاني

جوهانسبرغ – ستحاول المنتخبات الإفريقية تحاشي الوقوع في مجموعة الجزائر بطلة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في مصر العام 2019، خلال سحب القرعة المقرر اليوم الثلاثاء في ياوندي عاصمة الكاميرون المضيفة.

وقد تسفر القرعة عن مجموعات قوية نظراً لأن منتخبات مصر وغانا وساحل العاج صنفت في المستوى الثاني خلال سحب القرعة.

وبعد تتويجها بطلة للقارة على حساب السنغال في النسخة الأخيرة قبل عامين حافظ المنتخب الذي يطلق عليه لقب “ثعالب الصحراء” على مستوياته العالية بدليل تحقيقه رقما قياسيا إفريقيا بعدم الخسارة في سلسلة من 27 مباراة تواليا بعدما تغلب على تونس في مباراة ودية في حزيران (يونيو).

فمنذ خسارتها أمام بنين قبل 34 شهرا في تصفيات أمم افريقيا، حققت الجزائر 20 انتصارات في مباريات رسمية وودية وتعادلت في 7، وسجلت 58 هدفا ومنيت شباكها بـ17 هدفا فقط. هذه الارقام تجعل من الجزائر بقيادة جناح مانشستر سيتي بطل انجلترا رياض محرز أحد ابرز المرشحين لاحراز اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخها في البطولة المقررة في الكاميرون في شباط (فبراير) المقبل.

سيكون المنتخب الجزائري ضمن 24 منتخبا ستوزع على ست مجموعات يتأهل الاول والثاني مباشرة الى الدور الثاني في النهائيات ويرافقها أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

أحرز المنتخب الجزائري باكورة ألقابه العام 1990 عندما استضاف البطولة بمشاركة 8 منتخبات بفوزه على نيجيريا 1-0 في المباراة النهائية ويضم في صفوفه بالإضافة إلى محرز، عناصر ستخوض دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أبرزهم لاعب الوسط اسماعيل بن ناصر في صفوف ميلان الايطالي، والمدافع عيسى مندي مع فياريال بالإضافة إلى هداف السد القطري بغداد بونجاح.

واعتبر محرز، أفضل لاعب في إفريقيا العام 2016 عندما ساهم بإحراز فريقه السابق ليستر سيتي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، أن الجميع من لاعبي وأنصار المنتخب يدينون بالفضل في النتائج الرائعة التي حققها الفريق في السنوات الأخيرة إلى المدرب جمال بلماضي.

وقال في هذا الصدد “انه ثروة وطنية. لا يمكن الاستهانة بأهميته للفريق. العمل الذي يقوم به جمال محط تقدير كبير من الجزائريين”.

لكن التاريخ لا يقف إلى جانب المنتخب الجزائري، لأن آخر منتخب نجح في الاحتفاظ بلقبه كان المصري العام 2010 عندما توج باللقب للمرة الثالثة توالياً، ثم حققت زامبيا المفاجأة بتتويجها بطلة العام 2012، ثم تلتها نيجيريا بعد ذلك بعام واحد، ثم ساحل العاج العام 2015 وبعدها الكاميرون العام 2017 فالجزائر قبل عامين.

وسيقود بعض المدربين منتخباتهم وسط الضغوط أمثال البوسني الفرنسي وحيد خليلودزيتش على رأس الجهاز الفني للمغرب، والألماني غيرهارد روهر مدرب نيجيريا.

ويتضمن عقد المدرب البوسني بندا يطالبه ببلوغ الدور نصف النهائي للمسابقة القارية على الأقل، في حين يطالب المسؤولون الكرويون في نيجيريا روهر بإحراز اللقب.

ويعتبر المنتخب المصري بقيادة مهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من أبرز المرشحين لإحراز اللقب إلى جانب الكاميرون والسنغال وتونس.

يذكر أن الكاميرون اضطرت إلى تأجيل البطولة القارية مرتين بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهنا توزيع المنتخبات على مختلف المستويات خلال القرعة:

المستوى الأول: الجزائر، الكاميرون، السنغال، تونس، المغرب ونيجيريا

المستوى الثاني: مصر، غانا، ساحل للعاج، مالي، بوركينا فاسو وغينيا

المستوى الثالث: الرأس الاخضر، الغابون، موريتانيا، سييراليون، زيمبابوي وغينيا بيساو

المستوى الرابع: مالاوي، السودان، غينيا الاستوائية، جزر القمر، اثيوبيا وغامبيا. -(أ ف ب)