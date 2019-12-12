الجزائر: انتخابات تحت أعين الشرطة على وقع احتجاجات صاخبة

الجزائر – خرج آلاف المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية ضد إجراء الانتخابات التي بدأت اليوم الخميس، متحدين الانتشار الكثيف لقوات الشرطة التي سبق ان منعت تظاهرة صغيرة في الصباح، بحسب مراسلي وكالة فرنس برس.

واحتل المتظاهرون بأعداد كبيرة الجزء الأكبر من شارع ديدوش مراد، حتى ساحة البريد المركزي، كاسرين الطوق الذي فرضته قوات الشرطة.

إلى ذلك، أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي الخميس أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المرفوضة من الحراك الشعبي، بلغت 7,92 بالمئة عند الساعة الحادية عشر (10,00 ت غ).

وبدأ الجزائريون التصويت الخميس في الانتخابات الرئاسية لاختيار خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع بعد حوالى عشرة أشهر من الاحتجاجات الشعبية الحاشدة وغير المسبوقة، فيما يتوقع أن تشهد نسبة مقاطعة واسعة.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 بلغة في نفس الساعة 9,15 بالمئة، 50,7 بالمئة في نهاية الاقتراع.

وساهمت المقاطعة الواسعة للانتخابات في منطقة القبائل في تراجع النسبة، حيث لم تتعد 0,02% في تيزي وزو و 0,12 % في بجاية، أكبر مدينتين في المنطقة التي تضم نحو 10 ملايين نسمة من أصل 42 مليون في البلاد.

أما في العاصمة مركز الحركة الاحتجاجية منذ بدايتها في 22 شباط/فبراير، فبلغت 4,77 في المئة بحسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. -(أ ف ب)