الجزائر تحظر “أي تجمع أو مسيرة” بسبب “كورونا”

الجزائر- أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء، حظر التجمعات والمسيرات لمكافحة وباء كورونا المستجد في بلد يتواصل فيه حراك احتجاجي غير مسبوق.

وعدد تبون في خطاب متلفز جملة من القرارات للحد من تفشي فيروس كورونا، من بينها “غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة وكذا منع التجمعات والمسيرات، كيفما كان شكلها، وتحت أي عنوان كانت”.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلنت الجزائر، غلق كل المساجد وتعليق صلوات الجماعة بما فيها صلاة الجمعة، وذلك بعدما كان قد تم غلق المدارس والجامعات وتوقيف المنافسات الرياضية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

ونقل التلفزيون الحكومي عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي أن “لجنة الفتوى قررت تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة وغلق المساجد ودور العبادة عبر ربوع الوطن مع المحافظة على رفع شعيرة الأذان”.

وحتى صباح الثلاثاء سُجلت في الجزائر 60 حالة إصابة بوباء كورونا المستجد، بينها 5 وفيات، بحسب وزارة الصحة.-سكاي نيوز