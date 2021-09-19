الجزائر: تشييع جثمان بوتفليقة

الجزائر – قالت وسائل إعلام جزائرية إنه سيتم تشييع جثمان الرئيس الجزائري السابق الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، ظهر اليوم الأحد، بمقبرة العالية إلى جانب أبطال الثورة التحريرية، بالعاصمة الجزائر.

وسيتم إجراء مراسم الدفن بعد صلاة الظهر بتوقيت الجزائر، في مربع الشهداء بمقبرة العالية، لكن دون إقامة كل مراسم التكريم التي حصل عليها الرؤساء الجزائريون السابقون.

هذا وأعلنت الرئاسة الجزائرية، يوم أمس السبت، تنكيس الأعلام في البلاد ثلاثة أيام حدادا على رحيل الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي وافته المنية، في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة، عن عمر ناهز 84 عاما.سبوتنك