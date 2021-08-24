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الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

منذ ساعة واحدة
The flags of Algeria (L) and Morocco flutter as Algerian president greets Moroccan Foreign Minister on January 24, 2012 in Algiers. Moroccan Foreign Minister Saad Eddine Othmani yesterday began a fence-mending visit to Algeria to resolve disputes such as the neighbours' lingering row over Western Sahara. AFP PHOTO / FAROUK BATICHE (Photo by Farouk Batiche / AFP)

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الجزائر- أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن قطع العلاقات مع المغرب لا يعني تضرر مواطني البلدين.

وكانت الجزائر أعلنت في 19 من الشهر الجاري، أنها ستعيد تقييم علاقاتها مع المغرب بعد ما وصفتها بـ “أعمال عدائية”.

جاء ذلك عقب اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون لبحث ما وصفتها الرئاسة بالأوضاع العدائية المتواصلة من المغرب، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

والحدود بين الجزائر والمغرب مغلقة رسمياً منذ 16أغسطس 1994، ولم يصدر في الحال أيّ ردّ من الرباط على القرار الجزائري. – العربية

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