الجزائر تُجهّز استقبالا رسميا وشعبيا لـ “محاربي الصحراء”

الجزائر – تُعد الجزائر “استقبالا رسميا وشعبيا” لمنتخبها الوطني لكرة القدم العائد السبت، غداة تتويجه بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بتغلبه على السنغال في نهائي البطولة التي استضافتها مصر، بحسب ما أفاد مصدر حكومي.

وتغلب منتخب “محاربي الصحراء” على منتخب “أسود تيرانغا” بنتيجة 1-0 بفضل هدف المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من المباراة النهائية التي أقيمت في “ستاد القاهرة الدولي”، ليحرز اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ تتويجه على أرضه بلقب نسخة العام 1990.

وأفاد المصدر الحكومي لوكالة (فرانس برس)، أن: “طائرة المنتخب الجزائري ستحط في مطار هواري بومدين عند الساعة الثانية (13:00 ت غ)، وسيخصص له استقبال رسمي وشعبي”.

وأوضح أنه من المقرر إقامة حفل “غذاء رسمي” لكل أعضاء البعثة، وعلى رأسها المدرب جمال بلماضي، في المركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر غرب العاصمة الجزائرية.

ولم يحدد المصدر ما اذا كان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح سيشارك في مأدبة الغداء، علما بأنه كان حاضرا في “ستاد القاهرة” خلال المباراة النهائية، مثله مثل آلاف المشجعين الجزائريين الذين انتقلوا خصيصا الى العاصمة المصرية لمتابعة منتخب بلادهم.

وأفادت الإذاعة الجزائرية أن حافلة خاصة تم تجهيزها للتجول بأعضاء المنتخب في شوارع العاصمة، التي شهدت احتفالات عارمة حتى فجر السبت على وقع أبواق السيارات وزغاريد النسوة والمفرقعات النارية.