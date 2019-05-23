“الجزراوية” يرفضون التدريب ويلوحون بإسقاط الإدارة والليلي غاضب

خالد الخطاطبة

عمان– نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

لاعبو الجزيرة يرفضون التدريب ويلوحون بإسقاط الإدارة

رفض لاعبو فريق الجزيرة لكرة القدم، المشاركة في التدريب الذي كان مقررا أول من أمس، بسبب عدم إيفاء الإدارة بتعهداتها بصرف جزء من مستحقات الفريق.

وحضر اللاعبون إلى الملعب أول من أمس، للمشاركة في التدريب، وتسلم المستحقات بناء على وعد من رئيس النادي، قبل أن يصطدموا بغياب المستحقات.

وما زاد من تعقيد الوضع، اصطدام اللاعبين بكلمات رئيس النادي الذي أبلغهم عبر الهاتف بعدم وجود مبالغ مالية لصرف المستحقات، الأمر الذي أثار نجوم الفريق الذين غادروا الملعب فورا بدون تدريب، بعد إخلال الإدارة بتعهداتها.

وقام لاعبون بالاتصال برئيس النادي للتعبير عن خيبة أملهم من ردة فعله، قبل أن يفسروا رد فعل رئيس النادي بالحديث الذي يتم تداوله داخل أروقة النادي بأن الرئيس لن يدفع المستحقات، في ظل وجود حديث عن توجه وزارة الشباب لحل مجلس إدارة النادي قريبا، وهو ما أبلغه أحد اللاعبين لرئيس النادي.

ولوح لاعبو الجزيرة بتوجههم لإسقاط الإدارة، من خلال كتابة مذكرة والتوقيع عليها، قبل رفعها للجهات المعنية، في خطوة تهدف إلى التصعيد، إلا في حال تم إيجاد حلول لمشاكلهم المالية.

وكان لاعبو الجزيرة لوحوا قبل السفر إلى الكويت في الأسبوع الماضي، بعدم المغادرة في حال لم يتم صرف المستحقات، الأمر الذي أخر توجههم إلى المطار لمدة ساعة، قبل أن يتلقوا وعودا ثبت لاحقا أنها مجرد وعود فقط، وفق حديث اللاعبين.

يشار إلى أنه، وعقب رفض اللاعبين التدرب أول من أمس، تلقى عدد من نجوم الفريق، اتصالات من أعضاء الهيئة العامة الذين سبق وأن اشتكوا رسميا لوزارة الشباب على الإدارة، مطالبينهم بالصبر ومبشرينهم بقرب انفراج الأزمة، قبل أن يشرحوا السيناريو المنتظر في قادم الأيام.

الليلي غاضب ويحجز تذكرة العودة لتونس

أبدى المدير الفني لفريق الجزيرة لكرة القدم التونسي شهاب الليلي، غضبه وانزعاجه من تفاقم المشاكل في النادي، خاصة فيما يتعلق بعدم صرف مستحقات اللاعبين، معلنا أنه لن يكون قادرا على التدخل لإقناع اللاعبين بالعودة في ظل حاجتهم للمستحقات.

الليلي كشف عن انزعاج كبير بشأن ما يحدث في الجزيرة، الأمر الذي دفعه لحجز تذكرة طيران وتحديد موعد المغادرة إلى تونس، فور انتهاء عقده رسميا مع الجزيرة.

4 تمزقات في عضلة بني ياسين

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب فريق الفيصلي أنس بني ياسين، عن تعرضه لـ4 تمزقات في وتر العضلة الخلفية، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام فريق شباب العقبة ببطولة كأس الأردن.

وأكدت الفحوصات ضرورة غياب اللاعب بشكل نهائي عن الركض في الأيام الحالية، مع تكثيف جلسات العلاج على أمل الحصول على نتائج إيجابية أفضل.

ووفق التقرير الطبي، فإن بني ياسين يحتاج للاحتجاب عن الملاعب لحوالي 3 أسابيع، مع إعادة تقييم الإصابة الأسبوع المقبل لمعرفة مدى التحسن خلال جلسات العلاج.

إدارة الفيصلي تلتقي المدرب العوضات

عقدت إدارة النادي الفيصلي برئاسة بكر العدوان ليلة أول من أمس، اجتماعا مع المدير الفني لفريق كرة القدم راتب العوضات، لمناقشة بعض الأمور التي تتعلق بالفريق.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة أوضاع الفريق، وأسباب التراجع الفني في المباريات الأخيرة، قبل أن يجدد الطرفان ثقتهما باللاعبين وقدرتهم على الفوز بلقب كأس الأردن، تمهيدا لترتيب أوراق الفريق لمشاركة خارجية يكون فيها الفيصلي كما عهده جمهوره منافسا ومتألقا.

وزير الشباب يحظى بإشادة الرياضيين

يواصل وزير الثقافة والشباب الدكتور محمد أبو رمان، حصد عبارات الإطراء والإشادة، لنشاطه اللافت، وتواصله مع الجميع لتلمس هموم الرياضة والشباب، سعيا لتطوير القطاعين الرياضي والشبابي.

وخلال زيارة أبو رمان لناديي الفيصلي والوحدات، أول من أمس، تحدث الحضور عن صفات الوزير الشاب، خاصة فيما يتعلق بتواصله مع الجميع في عمان وخارجها، لتلمس المشاكل الحقيقية، استعدادا لوضع حلول للمشاكل التي تقف عثرة أمام تطوير الواقع الشبابي.

كما نال أبو رمان عبارات الإطراء لتواضعه ودماثة خلقه، وحسن تعامله مع الجميع، حتى أن أحد المسؤولين في نادي الوحدات تغنى بابتسامة أبو رمان المرسومة دائما على محياه، معتبرا أن هذا مدعاة للتفاؤل.

إدارة الرمثا السابقة تتابع تدريب الوحدات

تواجد عدد من أعضاء إدارة نادي الرمثا السابقة ليلة أول من أمس، في تدريب فريق الوحدات لكرة القدم.

وحضر نائب رئيس نادي الرمثا السابق أحمد عيسى سمارة والنجمان السابقان حسين الشناينة وهاني الحمزة تدريب الوحدات، الذي أقيم على ملعب النادي بغمدان.

وجاءت زيارة “الرماثنة”، لتقديم التهنئة لإدارة نادي الوحدات الجديدة، ليتصادف حضورهم مع تواجد وزير الشباب واتحاد الإعلام الرياضي الذين جلسوا جميعا في الملعب لمتابعة التدريب في أجواء رمضانية رائعة.

فريق التعمري يخسر نهائي كأس قبرص

خسر فريق أبويل نيقوسيا القبرصي الذي يحترف في صفوفه اللاعب الأردني موسى التعمري، لقب كأس قبرص، بعد أن خسر المباراة النهائي أمام فريق ايل ليماسول بنتيجة 0-2 في المباراة التي جرت أول من أمس.

وكان التعمري يمني النفس بإحراز الكأس، ليضاف إلى لقب الدوري الذي أحرزه ابويل قبل أيام للمرة السابعة في تاريخه.

إلى ذلك، ينتظر أن يبدأ الفريق القبرصي خطواته الفعلية للتعاقد مع لاعب الفيصلي عمر هاني، وفق ما أعلنه النادي القبرصي قبل فترة.

وسبق وأن أشار أبويل خلال اتصالاته مع الفيصلي، إلى أنه ينتظر انتهاء المباراة النهائية بالكأس، للشروع في المفاوضات الفعلية لاستقطاب هاني، في انتظار الساعات المقبلة لمعرفة خطوات النادي القبرصي.

جلسة مفاوضات بين الوحدات والجوابرة

عقدت في الأيام القليلة الماضية، جلسة مفاوضات بين نادي الوحدات ومهاجم فريق الأهلي المنتهي عقده إبراهيم الجوابرة، أملا في انخراط اللاعب في الفريق الموسم المقبل.

وجلس وكيل أعمال اللاعب مع نادي الوحدات، في جلسة مفاوضات أولية، بدون الاتفاق على شيء.

ويستعد الوكيل لعقد جلسات مفاوضات مع عدد من الأندية المحلية التي أبدت رغبتها بضم اللاعب، تمهيدا لتحديد وجهته المقبلة، علما أن اللاعب يسعى أيضا للحصول على عرض احتراف خارجي.

وفي رده على استفسارات “الغد”، أكد الجوابرة أن وكيله جلس فعليا مع الوحدات في جلسة مفاوضات أولية، في انتظار النظر في العروض المحلية الأخرى قريبا.

تدريبات فردية للعرسان

بدأ لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم أحمد العرسان، الخضوع لبرنامج تدريبي فردي خاص، استعدادا لإعادته إلى المنافسات خلال المرحلة المقبلة.

ووضع المدير الفني للفيصلي راتب العوضات، تدريبات فردية للاعب، لرفع مستوى تأهيله البدني بعد غياب بسبب الإصابة، وبالتالي البحث عن تجهيزه قريبا.

وتفيد المعلومات، أن الفيصلي يسعى لتجهيز العرسان، للمشاركة في مباراة الإياب أمام الكرمل بنصف نهائي كأس الأردن لكرة القدم.

حسان في إجازة

عاد المدرب الوطني ناصر حسان إلى عمان قبل أيام عدة، قادما من قطر، في إجازة من أكاديمية سباير بالدوحة التي يعمل بها المدرب الأردني مديرا فنيا.

ويعد حسان من المدربين الأردنيين الذين أثبتوا نجاحات خلال عملهم في قطر، من خلال الإنجازات التي حققها خلال فترة عمله.

ملاعب أندية المحترفين بدون كهرباء بسبب المستحقات

يعاني عدد من أندية المحترفين لكرة القدم، من عدم القدرة على التدرب على ملاعبها ليلا، بسبب غياب الإنارة، لانقطاع الكهرباء عنها.

ويأتي هذا الانقطاع، لعدم قدرة تلك الأندية على تسديد المستحقات المالية المترتبة عليها، ما دفعها للبحث عن ملاعب ليلية مضاءة خلال ليالي رمضان، لاستخدامها للتدريب هروبا من حر النهار.

أول جلسة لتقييم الحكمات وإفطار

عقد اتحاد كرة القدم، أول من أمس، جلسة تقييم للحكمات اللواتي شاركن في إدارة مباريات الدوري النسوي للمحترفات.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها جلسة تقييم للحكمات، بهدف تعزيز ثقة الحكمات بأنفسهن، والتأكيد أن الحكمات تحت المراقبة.

وشهدت الجلسة مناقشة بعض الحالات، التي تم التأكيد فيها ضرورة معالجة السلبيات والأخطاء وتعزيز الإيجابيات.

وعقب انتهاء جلسة التقييم التي عقدت في مقر اتحاد الكرة، تم دعوة الحكمات لحفل إفطار رمضاني.

مدرب يختم “شيك” بدون رصيد ويستعد لشكوى

تفاجأ مدرب أحد الأندية المحلية، بعدم وجود رصيد للشيك الذي سبق وأن صرفه له النادي الذي كان يدربه، ما دفعه لختم الشيك من البنك تمهيدا لرفع دعوى للمطالبة بمستحقاته.

محترفون أجانب ينتظرون انتهاء الموسم للهروب من المعاناة

كشف أكثر من محترف أجنبي في أندية المحترفين، انتظارهم على أحر من الجمر نهاية الموسم الكروي الحالي، للعودة إلى بلادهم، والهروب من الوضع الصعب الذي يعيشونه مع أنديتهم.

وأشار محترفون أجانب، إلى أنهم يعيشون وضعا صعبا، بسبب عدم حصولهم على رواتبهم منذ أشهر كثيرة، بل إن أحد المحترفين لم يحصل على راتبه منذ 6 أشهر، ما جعله يعيش حالة من الاكتئاب، في انتظار انتهاء ارتباطه بالنادي للمغادرة.

نجم يسعى لسحب الشكوى لاسترداد الـ400 دينار

كشف نجم رياضي، أنه سيتوجه لاتحاد كرة القدم، لسحب شكوى سبق وأن رفعها ضد النادي، رغبة منه في استرداد رسوم الشكوى البالغة 400 دينار في حال أمكن ذلك.

وأشار النجم السابق والمدرب الحالي، إلى أن الشكوى التي تقدم بها قبل أشهر عدة، لم تتزحزح من مكانها في اتحاد الكرة، نتيجة عدم اجتماع لجنة أوضاع اللاعبين. وأضاف: “سحب الشكوى ليس تراجعا عنها، بل لعدم البت فيها حتى الآن رغم مرور وقت طويل على تقديمها، إلى جانب عدم قدرة الاتحاد على الدفع في الوقت الحالي، وتوجه الاتحاد لحل اللجان، وبالتالي فإن هذه القضية ستمتد ربما لمواسم مقبلة، وبالتالي البحث عن استرداد 400 دينار اذا ما كان هناك تعقيدات في ذلك”، مشيرا إلى أنه سيتوجه للاتحاد للوقوف على التفاصيل.