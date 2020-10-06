“الجزراوية” يرفضون حضور التدريب ويحملون منصور المسؤولية

خالد الخطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

رفض لاعبو فريق الجزيرة لكرة القدم، حضور التدريب الذي كان مقررا يوم أمس، احتجاجا على تأخر تسلمهم للمستحقات المالية، محملين الرئيس الأسبق سمير منصور مسؤولية تراجع نتائج الفريق في الفترة المقبلة، بداعي مماطلته في تسليم النادي المبلغ المالي المتفق عليه.

وقال لاعبون ومدربون وإداريون، إن منصور يماطل في صرف المبلغ المستحق للاعبين، رغم أن موعد التسليم كان أول من أمس كحد أقصى، قبل أن يوافق الرئيس الأسبق الذي يحجز على النادي، بصرف شيك بقيمة 31 ألف دولار في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس، وسط استغراب اللاعبين الذين كانوا يتمنون صرف الشيك بالدينار الأردني، بدلا من الدولار الذي سيساهم في تأخير الصرف وفق حديثهم.

وكان المنسق الإعلامي لنادي الجزيرة راضي الزواهرة، ونجما الفريق نور الروابدة وإبراهيم سعادة، توجهوا ليلة أول من أمس للقاء منصور، لاقناعه بسرعة تنفيذ الاتفاق وصرف المبلغ المستحق، لتوزيع مستحقات اللاعبين، ليشهد الاجتماع موافقة منصور على اصدار شيك بقيمة 31 ألف دولار، رغم أمنيات الحاضرين بتحويله للدينار دون جدوى، ما يتسبب في تأخير صرفه في البنك، وهو ما دفع اللاعبين لرفض المشاركة في تدريب يوم أمس، احتجاجا على مماطلة منصور وفق تعبيرهم.

وحاولت “الغد”، التواصل مع سمير منصور للاستماع إلى وجهة نظره، لكنه لم يرد على هاتفه.