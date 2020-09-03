“الجزراوية” يهددون بالاحتجاب.. منصور يتحدث عن تسجيلات صوتية مستفزة

خالد العميري

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

لاعبو الجزيرة يهددون بالاحتجاب أو الرواتب

لوح لاعبو فريق الجزيرة لكرة القدم، بالإضراب عن التدريبات، اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، في حال لم يتسلموا جزءا من رواتبهم الشهرية المتأخرة على النادي منذ أشهر طويلة.

وشهد تدريب أول من أمس، تذمرا وامتعاضا واحتجاجا من اللاعبين الذين انتقدوا الوضع المادي المتدهور في الجزيرة، قبل أن يعلنوا أنهم سيخوضون مباراة ودية أمام العقبة “أمس الخميس”، ولن يعودوا بعدها إلى التدريبات إلا في حال تسلم المستحقات أو جزء منها.

وتمنى اللاعبون على اللجنة المؤقتة، ضرورة تأمين جزء من المستحقات، حتى يتمكنوا من الإيفاء بالتزاماتهم الكثيرة، لا سيما وأن عددا منهم لا يملك دخلا غير ما يتقاضاه من النادي.

وعقب تلويح اللاعبين ، بدأت تحركات في الجزيرة لتأمين المستحقات رغم صعوبة ذلك، مع محاولة لإقناع الفريق بضرورة التريث والاستمرار في التدريبات، لحين انفراج الأزمة المالية، خاصة وأن اتحاد الكرة أعلن أول من أمس استئناف دوري المحترفين يوم 10 الشهر الحالي.

منصور يؤكد استعداده للتعاون ويلتقي وزارة الشباب

أكد الرئيس السابق لنادي الجزيرة سمير منصور، استعداده للتعاون والمساعدة والوقوف إلى جانب نادي الجزيرة في هذه المرحلة، في حال تم تأمين حقوقه المالية المترتبة على النادي.

ويقوم منصور حاليا بالحجز على نادي الجزيرة، ما صعّب من تحركات اللجنة المؤقتة للنادي في تسيير أمور فريق كرة القدم الذي يطالب بمستحقاته المتأخرة، إضافة إلى بعض الأمور الأخرى التي يحتاجها اللاعبون.

وتساءل منصور فيما إذا كان أحد مكانه، يقبل بأن يقوم برفع الحجز عن النادي، من دون أن يملك ضمانات لحفظ حقوقه المالية التي تبلغ حوالي 284 ألف دينار.

وكشف رئيس نادي الجزيرة الأسبق عن لقاء مع وزارة الشباب بعد غد، للبحث في موضوع النادي والحجز، ومدى إمكانية تقديم المساعدة لنادي الجزيرة العريق.

وفي حديثه لـ”الغد”، كشف منصور عن امتلاكه تسجيلات لأحد أفراد الإدارة السابقة، يشير إلى أن الإدارة لا تريد التعاون معه، وأنها ترغب في استفزازه وعدم تعاونه حتى يتم إغلاق النادي وتدهور شؤونه، وبالتالي تحميله المسؤولية الكاملة عن انهيار النادي في حال حدوث ذلك.

وأضاف منصور: “لجأت إلى القضاء، لأن الإدارة السابقة لم تحترمني ولم تقدر ما أنجزته للنادي، كما أنها لم تلتزم بالاتفاق المبرم بيننا، من خلال تأمين جزء من مستحقاتي (30 ألف دينار) استحق بنهاية حزيران (يوينو) الماضي”. وأضاف: “حقوقي المالية مترتبة على الجزيرة منذ سنوات طويلة، ولكن الإدارة الماضية حرصت على تحصيل مستحقاتها التي دفعتها قبل فترة قليلة، وتجاهلت تأمين جزء من مستحقات سمير منصور التي كانت ستقود لرفع الحجز عن النادي”.

أبو زمع يستفز لاعبيه بمباراة “بيتية”

استفز المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم عبدالله أبو زمع لاعبيه، بمباراة “بيتية”، حملت أجواء التنافس، بعد أن تم تقسيم الفريق إلى تشكيلتين قويتين.

أبو زمع أراد تعويض انقطاع المباريات الودية في الأيام الأخيرة، بإجراء مباراة على ملعب جاوا بين نجوم الوحدات، عندما قسم لاعبيه إلى مجموعتين، في أجواء من التحدي، لإقحام اللاعبين في أجواء المنافسة الحقيقية.

المدرب جمال محمود – (الغد)



إعارة عمر هاني لأولمبياكوس نيقوسيا

انتقل لاعب المنتخب الأولمبي لكرة القدم عمر هاني، من ناديه أبويل القبرصي إلى أولمبياكوس نيوسيا القبرصي لمدة عام على سبيل الإعارة.

وحصل نادي أبويل على موافقة عمر هاني، قبل الموافقة على إعارته، وذلك لإتاحة المجال أمام اللاعب للحصول على دقائق لعب أكثر في الدوري القبرصين، لا سيما وأن هاني لا يعد حاليا ضمن التشكيلة الأساسية لفريق أبويل. ويأمل هاني حاليا بالمشاركة في تشكيلة أولمبياكوس نيقوسيا الأساسية، وبالتالي مساعدته على الانضمام لصفوف المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة.

“انقلاب ليلي” من أندية الأولى على عبيدالله

انقلبت أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، على عضو مجلس اتحاد الكرة منصور عبيدالله “ممثل أندية الأولى بالاتحاد”، ليلة أول من أمس، بعد صدور بيان اتحاد الكرة الذي خصص لأندية المحترفين فقط، من دون الإشارة لا من قريب ولا من بعيد لأندية الأولى.

رؤساء أندية الدرجة الأولى، جلسوا يترقبون قرارات اتحاد الكرة الذي اجتمع أول من أمس، ولازم مسؤولو أندية الدرجة الاولى هواتفهم، أملا في سماع أخبار تتعلق بدوري الدرجة الأولى، أو رد من الاتحاد على ما طلبوه رسميا، ليأتي بيان اتحاد الكرة الأول صادما بعدما تحدث فقط عن دوري المحترفين، لتثور ثائرة مسؤولي أندية الأولى الذين شنوا هجوما على عبيدالله كونه ممثلا لهم في مجلس الاتحاد، معتبرين أن اتحاد الكرة قام بتهميشهم بشكل عجيب، ملقين اللوم على ممثلهم منصور عبيدالله، ومطالبين بسرعة التحرك.

عبيدالله استقبل هجوم أندية الأولى بتروّ، ونجح في امتصاص الغضب، عندما خاطب أندية الأولى في عدد كبير من التسجيلات الصوتية “على مجموعة أندية الأولى على واتساب”، مؤكدا لهم أن بيانا خاصا سيصدر في غضون ساعات قليلة، للحديث عن دوري الدرجة الأولى ودوري الثانية، موضحا لهم أن هناك أخبارا جيدة سيسمعونها صباحا، وأنه سيبقى السند لهم، وأنه لن يقبل بتهميش أندية الأولى مهما حدث.

هذه التسجيلات لمنصور، نجحت في امتصاص غضب مسؤولي أندية المحترفين، الذين أعلنوا موافقتهم على اقتراح عبيدالله بالانتظار حتى صباح غد “صباح أمس الخميس”، لمعرفة القرارات التي سيصدرها الاتحاد بشأن مطالب الأولى.

فحص “كورونا” ثالث للاعبي الفيصلي

خضع لاعبو فريق الفيصلي لكرة القدم أمس لفحص ثالث لفيروس كورونا، للاطمئنان على سلامتهم، بعد إصابة 6 منهم بالفيروس قبل حوالي أسبوعين. ويأتي هذا الفحص كإجراء وقائي، تمهيدا للسماح للفريق بالعودة للتدريبات من جديد استعدادا لمنافسات دوري المحترفين الذي يستأنف يوم العاشر من الشهر الحالي.

أندية محلية تواصل مطاردة العكش

كشف أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أنه غض النظر عن التواصل أو التفكير بضم لاعب العربي المعار إلى الصريح محمد العكش، بسبب مبالغة اللاعب في مطالبه المالية. وأكد مقرب من النادي العربي، أن اتفاقا على التفاصيل المالية جرى بين الناديين بشأن انتقال العكش، قبل أن يعود النادي ويغض النظر عن اللاعب، احتجاجا على مبالغة بالمطلب المالي.

وفي الموضوع نفسه، أكد المقرب من النادي العربي، أن نادي الرمثا يواصل مساعيه لضم اللاعب، من خلال مسؤول نشاط كرة القدم في النادي محمد سمارة، رغم نفي نادي الرمثا على لسان الناطق الإعلامي محمد أبو عاقولة بالاهتمام بضم اللاعب. المصدر العرباوي أكد أن الصريح يواصل اتصالاته لتمديد إعارة اللاعب، كما يأمل الفيصلي أيضا باستقطاب العكش.

مدرب الرمثا الجديد مبهور بروح الفريق

كشف المدير الفني الجديد لفريق الرمثا لكرة القدم جمال محمود، عن انبهاره الكبير بالروح العالية والمعنويات التي يتمتع بها لاعبو فريق الرمثا، مؤكدا أن هذه الميزة كفيلة بالتفاؤل في المرحلة المقبلة.

وكشف محمود الذي بدأ مشواره في قيادة تدريبات الفريق، خلفا للمدير الفني عيسى الترك، عن توجهه لإجراء تعديلات طفيفة على تشكيلة الفريق ومراكز لاعبين، وفق رؤية فنية تصب في مصلحة الفريق.

ويفترض أن يكون محمود قاد فريق الرمثا مساء أمس، في أول مباراة له منذ توليه منصبه، أمام فريق معان في لقاء ودي بعمان.

الاتحاد يعيد الدورات التدريبية

قرر اتحاد كرة القدم، استئناف الدورات التدريبية لمختف المستويات، بعد السماح بعودة أنشطة اتحاد الكرة. وخاطب الاتحاد المحاضرين رسميا، لإبلاغهم بالمواعيد الجديدة للدورات التدريبية التي تنطلق قريبا.

عودة لاعب الجزيرة للتدريبات بعد سلبية النتيجة

عاد لاعب فريق الجزيرة لكرة القدم المحتجب عن التدريبات منذ أيام عدة إلى الفريق، بعد ظهور نتائج فحص كورونا التي أثبتت سلبية النتيجة.

وكان اللاعب حضر بداية الأسبوع الحالي إلى التدريبات؛ حيث كان يعاني من انفلونزا وإرهاق، ما دفعه إلى التشاور مع الجهاز الفني والإداري والطبي، للذهاب إلى المستشفى للخضوع لفحص كورونا؛ حيث احتجب عن 4 تدريبات حتى ظهور النتيجة السلبية التي أعادته للتدريبات.

جامعة ترفض طلب تفوق للاعب

رفضت جامعة محلية، قبول طلب لأحد لاعبي أندية المحترفين لكرة القدم، بسبب خطأ في صياغة الكتاب من قبل النادي، رغم أن الكتاب حظي بتصديق اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية.

الجامعة احتجت على صيغة الخطاب الذي أشار إلى أن النادي يشهد أن اللاعب يتعايش مع النادي منذ العام 2014 وحتى الآن.

وجاء الاحتجاج على كلمة التعايش التي تكتب فقط للمدربين، فيما اللاعب يعد مشاركا.

العراقي جاسم في عمان

يتواجد حاليا في عمان المدرب السابق لحراس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم العراقي أحمد جاسم.

ووفق المعلومات، فإن جاسم الذي تولى حراسة مرمى منتخب العراق لسنوات طويلة، بات مرشحا للعمل في أحد أندية المحترفين في الفترة المقبلة.