الجزيرة الاماراتي يتعاقد مع المدافع الصربي كوسانوفيتش

دبي – تعاقد الجزيرة الإماراتي لكرة القدم مع المدافع الصربي ميلوش كوسانوفيتش (29 عاما) لمدة موسمين قادما من ستاندارد لياج البلجيكي، ليكمل سلسلة صفقاته المميزة للعودة بقوة للمنافسة على البطولات المحلية.

وكان الجزيرة خطف أضواء الانتقالات الصيفية في الإمارات بضم الثنائي الدولي عمر عبد الرحمن وعامر عبد الرحمن، ولاعب وسط الوحدة سلطان الغافري، والبرازيلي كينو القادم من بيراميذز المصري، والمغربي مراد باتنا لاعب الوحدة السابق.

#Official: Al Jazira FC Sign Serbian Defender Milos Kosanovic from Standard Liege Club. more details: https://t.co/7yykceJITg pic.twitter.com/iITKptG1uE — Al Jazira Club (@AlJazira_uae_EN) August 16, 2019

وقال عايض مبخوت المدير التنفيذي للجزيرة: “تعاقدنا مع كوسانوفيتش يأتي امتدادا للمشروع الكروي الطموح الذي يهدف لتعزيز قائمة الفريق الأول للمنافسة على الألقاب والمراكز المتقدمة في كل البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم”.

من جهته، اكد كوسانوفيتش (29 عاما) والدولي الصربي السابق: “أتطلع بحماس كبير لبدء تجربتي مع نادي الجزيرة صاحب التاريخ العريق، كما انه يضم أفضل اللاعبين الإماراتيين ويتعاقد دائما مع أبرز المحترفين”.

واستطرد: “أشعر بالفخر لأن الجزيرة اختارني لأكون جزءا من المشروع الكروي الطموح للنادي”. (أ ف ب)