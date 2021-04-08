الجزيرة: شركة عالمية تصل الأحد لدعم النادي

عمان-الغد-أعلنت اللجنة المؤقتة لنادي الجزيرة أن شركة جنيوفا العالمية، وافقت على دعم النادي على مختلف الصعد.

وأكدت اللجنة المؤقتة لنادي الجزيرة وصول وفد من شركة جنيوفا العالمية يوم الأحد القادم إلى عمان لتوقيع اتفاقية لدعم الجزيرة.

وأشار نائب رئيس اللجنة المؤقتة محمود كيلاني في تصريح لـ الغد إلى أن وفد شركة جنيوفا التي تعنى بتطوير الأندية الرياضية وتأهيل اللاعبين، يصل الأحد إلى عمان برئاسة رئيس الشركة موريس باغنلو ولاعب ريال مدريد الشهير روبن دي لا ريد وعدد من الخبراء.

وبين الكيلاني أن الشركة العاملة في مختلف القارات، تعمل حاليا في دعم نادي الجزيرة الاماراتي.

وأضاف:هذه الشركة ستقوم بتبني لاعبين من فريق الجزيرة من سن 16 إلى 23 لأرسالهم إلى أوروبا، ” إلى جانب الدعم المالي المنتظر لنادي الجزيرة.