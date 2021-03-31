الجزيرة: طلبنا تأجيل مباراة كأس الكؤوس أمام الوحدات

عمان – طلب نادي الجزيرة رسميا، اليوم الأربعاء من اتحاد كرة القدم، تأجيل مباراة كأس الكؤوس المقررة يوم الأحد المقبل أمام الوحدات، لإصابة حارسي مرمى فريق الكرة بفيروس كورونا.

وقال نادي الجزيرة إن فريق الكرة لا يمكنه خوض المباراة المقبلة دون حارس مرمى، ما دفع اللجنة المؤقتة للنادي التواصل مع الاتحاد على أمل التأجيل.

وأكد نائب رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الجزيرة محمود الكيلاني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن لاعبي الجزيرة اجروا فحص كورونا أمس الثلاثاء ما كشف عن اصابة حارسي المرمى وتأكيد غيابهما عن مباراة الأحد المقبل.

وبين أن الجزيرة تواصل شفهيا يوم أمس مع الاتحاد لطلب تأجيل المباراة، ليأتي الرد بصعوبة حدوث ذلك لأسباب عديدة، وبالرغم من ذلك قررت اللجنة المؤقتة ارسال خطاب لاتحاد الكرة اليوم، لطلب التأجيل وانتظار الرد الرسمي.

وكشف الجزيرة عن محاولات للبحث عن حارس مرمى من فرق الفئات العمرية في النادي لإشراكه في المباراة حال اصر اتحاد الكرة على عدم تأجيل المباراة. -(بترا)