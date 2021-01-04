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الجزيرة ممتعض من تأخير البت بقضية الزعبي

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – جدد نادي الجزيرة، امتعاضه من تأخير لجنة أوضاع اللاعبين البت بقضية حارس المرمى عبدالله الزعبي، الذي انتقل بداية الموسم الكروي الحالي، للعب في صفوف فريق الرمثا، من دون أن يلبي شروط انتقاله للفريق.
وأكد الجزيرة أن الزعبي كان يفترض أن يعود من احترافه في الخليج السعودي إلى فريق الجزيرة، أو يتكفل بدفع 100 ألف دولار، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأبدى الجزيرة استغرابه عن المماطلة في البت بهذه القضية، فيما قضايا أخرى قدمت بعد هذه القضية، وتم البت فيها منذ فترة طويلة. – (أخبار النجوم)

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