الجزيرة يبدأ الاختبارات السبت المقبل ضمن سعيه لـ”عودة سريعة”

مصطفى بالو



عمان- أكد المدير الفني لفريق الجزيرة لكرة القدم وليد فطافطة، انه تم تحديد الساعة الخامسة من مساء يوم السبت المقبل، الموافق السادس من أيار (مايو) المقبل، موعدا لانطلاق اختبارات اختيار اللاعبين، على صعيد نتاج الفئات العمرية للنادي التي يتولى أيضا قيادتها الفنية، أو المواهب القادمة من خارج أسوار النادي.

وأشار فطافطة، إلى أن هذه الاختبارات ستتكرر إلى حين اختيار الأفضل لتسمية تشكيلة الفريق الذي سيخوض غمار المنافسة في دوري اندية الدرجة الأولى خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وأكد فطافطة في رده على استفسارات “الغد”: “نرصد عدد من اللاعبين المحلين المعروفين، بهدف ضمهم إلى صفوف الفريق، الذي سينطلق قطار استعداداته الفعلي، فور الانتهاء من تلك الاختبارات الفنية، واتمام التعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين، حيث سأهدف إلى جانب زملائي في الجهاز الفني حسن عبدالفتاح، وسامر الكيالي، ومالك اليسيري، ومدرب حراس المرمى معتز الريشة، لترتيب أوراق الفريق وتسمية اللاعبين المناسبين للالتحاق بالتدريبات الرسمية، وبعدها سيكون هناك أيضا رصد لحاجياتنا من اللاعبين المحليين والمحترفين في مختلف مراكز اللعب، بهدف تقديم “الشياطين الحمر” بالشكل والقيمة الفنية التي تتناسب مع طموحاتنا بالعودة سريعا إلى مكاننا الطبيعي بين فرق أندية المحترفين”.

وتابع: “ما زلنا نملك عددا من لاعبي الفريق الذين شاركوه منافسات المحترفين خلال السنوات الماضية، مثل قلبي الدفاع زيد الزواهرة ومعتصم الجعبري، نور الدين موافي، بكر كلبونة، إضافة إلى آخرين لم يتم حسم اتفاقية تجديد عقودهم، ونرحب برغبة كل من يريد البقاء في صفوف الجزيرة، ولا نستطيع إجبار أي لاعب على البقاء، فالباب مفتوح أمام الراغبين في مشاركتنا رحلة الصعود، وتجاوز صعوباتها، في الوقت الذي تأثر فيه الجزيرة بخروج عدد كبير من لاعبيه المميزين، ونتمنى لهم التوفيق في محطاتهم الاحترافية سواء المحلية أو الخارجية”.

وزاد فطافطة: “لدينا في الجهاز الفني خطة عمل بعيدة المدة، وأخرى قصيرة تعنى بتجهيز الفريق لمنافسات دوري المظاليم، وحظيت خططتنا بدعم مطلق من قبل مجلس الإدارة، الذي وعد بتوفير كل ما يلزم لدفع مركب الجزيرة نحو المحترفين من جديد، ونملك مجموعة متجانسة في مجلس الإدارة، يغلفها الوعي الكروي سواء على مستوى نجوم الزمن الجميل، أو أصحاب الخبرة الإدارية في جوانب كروية محلية وآسيوية، وكذلك لدينا جمهور وفي وداعم وتواق لرؤية الجزيرة العريق، في مكانه الطبيعي بين الكبار، ونعمل بروح الفريق لتجاوز كافة المعيقات نحو تحقيق الهدف المنشود”.

وحول خطته بعيدة المدى مع كرة الجزيرة، قال فطافطة: “تنطلق خطتي من مسؤوليتي المطلقة عن قطاع الفئات العمرية، والمعروف بغزارة نتاجه من المواهب الكروية، والتي تقدمت بثقة لتشق طريقها في نجومية الكرة الأردنية، لذا سنوليه جل اهتمامنا وسنوزع المهام في الجهاز الفني للتواصل مع الأجهزة الفنية لفرق الفئات العمرية، بهدف رصد أفضل الموهب وزجها تدريجيا ضمن صفوف الفريق الذي تميز بمعدل أعمار لاعبيه الفتي خلال الفترة الماضية، وسنجتهد لرفد الفريق الأول بأفضل الخامات، ولدي اطلاع كامل وفكرة شاملة عن قطاع الفئات العمرية الذي يملك مدربين مميزين، وتابعت بطولته الرمضانية للأندية والأكاديميات تحت 17 سنة، ولفت انتباهي العديد من المواهب الكروية التي تحتاج إلى الصقل وتطوير إمكاناتها، لخدمة الفريق الأول بعد سنوات وجيزة”.