الجزيرة يتأهب لمواجهة الجيش السوري بكأس الاتحاد الآسيوي

بلال الغلاييني

عمان – يتأهب فريق الجزيرة بكل قوة لمواجهة نظيره فريق الجيش السوري، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا، والتي تقام يوم الثلاثاء المقبل على ستاد علي بن ناصر بالعاصمة البحرينية المنامة، وفيها يتطلع فريق الجزيرة إلى تحقيق نتيجة ايجابية تعزز من فرص تأهله إلى المشهد الختامي، خصوصا وأن مباراة الرد بين الفريقين ستقام على ستاد عمان الدولي يوم 25 حزيران (يونيو) الحالي.

ويملك فريق الجزيرة فرصة تحقيق الفوز، نظرا لما يتمتع به من مستويات فنية متقدمة أهلته في وقت سابق لتصدر المجموعة الثانية من هذه البطولة عن جدارة واستحقاق، وبعد أن جمع 16 نقطة نالها من خلال فوزه على فريق الكويت الكويتي مرتين 1-0 و2-1، وفوزه على فريق الاتحاد السوري مرتين 4-0 و2-0، وفوز على فريق النجمة البحريني في المرة الأولى 3-0، وقبل ذلك كان يتعادل معه 1-1 في البحرين.

ويواصل فريق الجزيرة من تحضيراته اليومية المكثفة التي يقودها المدير الفني التونسي شهاب الليل بحضور كافة اللاعبين، الذين يسعون إلى تحقيق الانجاز للمرة الأولى، في الوقت الذي وفرت فيه الهيئة الإدارية الظروف المناسبة أمام الفريق لمواصلة تقدمه والمضي نحو اعتلاء منصة التتويج الذهبية، والفريق يملك حاليا مجموعة كبيرة من اللاعبين التي برهنت قوتها وقدرتها على تحصيل النتائج القوية، فالجزيرة ما يزال محافظا على أوراقه الفنية المتمثلة بتواجد أحمد عبدالستار ويزن العرب وزيد جابر وفادي الناطور وأحمد سمير ونور الدين الروابدة ومحمود مرضي ومحمد طنوس واسلام البطران وعبدالله العطار.

وينتظر أن يخضع الفريق مساء اليوم الأحد لتدريب خفيف في العاصمة البحرينية المنامة، فيما يخوض تدريبه الرئيس على ملعب المباراة يوم غد الإثنين، وقبل ذلك يعقد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، ويعقبه ايضا المؤتمر الصحفي الذي يتحدث فيه مدربا الفريقين.

وكان فريق الجيش السوري قد وصل إلى المنامة يوم الجمعة الماضي، والفريق كثف من تدريباته بقيادة المدير الفني طارق جبان، في الوقت الذي أعلن فيه الجهاز الطبي المرافق للفريق عن مشاركة اللاعب أحمد الأشقر، بعد أن تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب السوري في مباراته الودية أمام المنتخب الإيراني.

ويضم فريق الجيش السوري الذي توج قبل فترة بلقب دوري بلاده مجموعة من اللاعبين المميزين منهم أحمد مدنية ومؤمن ناجي وعبدالملك عنيزان ومحمد الواكد ومحمد عنزة ومحمد رضوان.